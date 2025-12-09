Паулина Андреева вышла в свет после слухов о воссоединении с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева появилась на светском мероприятии. Звезда сериала «Метод» приехала на гала-вечер фэшн-ретейлера Lamoda. Знаменитость позировала перед камерами в джинсах и накидке-кейпе, обнажившей ее живот. Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
«Не поддавайтесь на провокации начинать суетиться и все успевать. Это необязательно», — написала артистка.
В марте 2025 года Андреева и режиссер Федор Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.
