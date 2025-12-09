Ричмонд
Паулина Андреева вышла в свет после слухов о воссоединении с Бондарчуком

Актриса посетила светское мероприятие
Паулина Андреева появилась на светском мероприятии
Паулина Андреева появилась на светском мероприятииИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Паулина Андреева появилась на светском мероприятии. Звезда сериала «Метод» приехала на гала-вечер фэшн-ретейлера Lamoda. Знаменитость позировала перед камерами в джинсах и накидке-кейпе, обнажившей ее живот. Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

«Не поддавайтесь на провокации начинать суетиться и все успевать. Это необязательно», — написала артистка.

В марте 2025 года Андреева и режиссер Федор Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

Ранее Паулина Андреева показала архивные фото со съемок «Метода».