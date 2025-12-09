Индийские дети из Сочи. Для массовки в сценах, происходящих в Индии, не пришлось даже гримировать актеров. Роль местных жителей прекрасно исполнили сочинские ребята, которые к летнему сезону успевали дочерна загореть на местных пляжах.

Мороженое из творожных сырков. В сцене в цирке, где Хоттабыч съедает поднос эскимо, из соображений заботы о здоровье актера мороженое заменили творожными сырками. Дублей было так много, что Волков потом долго не мог смотреть на этот продукт.

Вертолетная панорама за два дня. Несколько секунд полета ковра-самолета над Сочи, которые зритель видит перед падением героев в бассейн, дались оператору Михаилу Шамковичу нелегко. Он два дня снимал панорамы курорта с самолета, чтобы потом выбрать самые выразительные и подходящие по ракурсу кадры.

Архитектурная маскировка. Гениальность выбора локаций в том, что, несмотря на съемки в четырех разных городах, в кадр попадали преимущественно здания в стиле сталинский ампир. Единый архитектурный стиль, господствовавший в послевоенном СССР, позволил создать у зрителя иллюзию одного города.

Рекордный прокат. Фильм стал настоящим народным хитом. Только за первые полгода с момента всесоюзной премьеры в июле 1957 года его посмотрели более 40 млн зрителей — цифра, сопоставимая с населением крупной страны.