История о пионере Вольке Костылькове (Алексей Литвинов), который выпустил из древнего сосуда могущественного джинна Хоттабыча (Николай Волков), разворачивается на фоне реальных городских пейзажей. Рассказываем, где Геннадий Казанский снимал свой фильм-сказку «Старик Хоттабыч».
Города и места, где снимали фильм «Старик Хоттабыч»
Создатели фильма отправились в настоящее турне по Советскому Союзу, выбирая для каждой сцены наиболее характерные и живописные места. Благодаря господствующему тогда стилю сталинский ампир (неоклассицизм) резкие переходы между городами стали практически незаметны для зрителя, создав иллюзию цельного пространства.
Москва: начало приключений
В столице СССР началось волшебное приключение Вольки.
Москва-река и высотки. Самые первые кадры, где Волька ныряет за таинственным сосудом, сняты на Москве-реке у Краснопресненской набережной. На заднем плане видна одна из знаменитых сталинских высоток — гостиница «Украина». Интересно, что на противоположном берегу тогда был пустырь. Сейчас там возвышаются башни Москва-Сити.
Крыша гостиницы «Пекин». Сцена на ковре-самолете была снята на крыше гостиницы «Пекин» на Садовом кольце. В 1950-е это было одно из самых высоких зданий города, с которого открывался панорамный вид на столицу. Отсюда герои начинают свое путешествие в Индию.
Ленинград: повседневная жизнь и футбол
Большая часть «московской» жизни Вольки была снята в Ленинграде.
Двор на улице Савушкина, 28. Двор, куда Волька возвращается из школы и где происходит его первый разговор с Хоттабычем, находится в Ленинграде. Этот типичный послевоенный жилой комплекс с арками до сих пор сохранил свой облик.
Стадион имени Кирова. Эпизод футбольного матча между «Зенитом» и «Спартаком», на который Хоттабыч приглашает владыку джиннов, снимали на только что отстроенном стадионе имени Кирова на Крестовском острове. Для 1956 года это была ультрасовременная арена.
Московский парк Победы и Троицкая площадь. Сцены прогулки после матча снимали в новом, еще только формирующемся Московском парке Победы. А диалог у телефонных будок, где Хоттабыч пытается освоить современную связь, происходил на Троицкой площади. На заднем фоне видно строящийся дом на улице Куйбышева.
Сочи: восточная сказка и дворец султана
Сочи выступил в роли сказочного Востока.
Санаторий имени С. Орджоникидзе. Главная «восточная» локация — санаторий имени С. Орджоникидзе. Его величественные колоннады, бассейны и фонтаны сыграли роль дворца могущественного владыки. Сцена падения в бассейн тоже снималась здесь.
Поселок Мамайка. Эпизоды, действие которых происходит в Индии, снимали в сочинском пригороде Мамайка. Местные ребята легко изобразили индийских детей, а караван верблюдов и горы фруктов были доставлены прямиком с сочинского рынка.
Сочинский цирк. Сцены в цирке, где Хоттабыч съедает целый поднос мороженого, снимали в гастролирующем цирке, чтобы сэкономить на аренде ленинградской площадки. Слоны для индийских сцен также были предоставлены цирком.
Одесса: прогулка на верблюде
Забавная сцена прогулки на верблюде по городу снималась в Одессе на пересечении проспекта Гагарина и улицы Шевченко. Улица с тех пор сильно заросла деревьями, но угловой дом позволяет узнать локацию.
Интересные факты о фильме «Старик Хоттабыч»
Съемки этой, казалось бы, легкой детской сказки были сопряжены с техническими хитростями, курьезными ситуациями и решениями, которые сегодня кажутся гениально простыми. За каждым волшебным кадром стоят часы кропотливой работы и смекалка съемочной группы.
Индийские дети из Сочи. Для массовки в сценах, происходящих в Индии, не пришлось даже гримировать актеров. Роль местных жителей прекрасно исполнили сочинские ребята, которые к летнему сезону успевали дочерна загореть на местных пляжах.
Мороженое из творожных сырков. В сцене в цирке, где Хоттабыч съедает поднос эскимо, из соображений заботы о здоровье актера мороженое заменили творожными сырками. Дублей было так много, что Волков потом долго не мог смотреть на этот продукт.
Вертолетная панорама за два дня. Несколько секунд полета ковра-самолета над Сочи, которые зритель видит перед падением героев в бассейн, дались оператору Михаилу Шамковичу нелегко. Он два дня снимал панорамы курорта с самолета, чтобы потом выбрать самые выразительные и подходящие по ракурсу кадры.
Архитектурная маскировка. Гениальность выбора локаций в том, что, несмотря на съемки в четырех разных городах, в кадр попадали преимущественно здания в стиле сталинский ампир. Единый архитектурный стиль, господствовавший в послевоенном СССР, позволил создать у зрителя иллюзию одного города.
Рекордный прокат. Фильм стал настоящим народным хитом. Только за первые полгода с момента всесоюзной премьеры в июле 1957 года его посмотрели более 40 млн зрителей — цифра, сопоставимая с населением крупной страны.
Сочинский кинобум. Успех фильма «Старик Хоттабыч», ярко продемонстрировавшего красоты Сочи, вызвал небывалый интерес к этой локации у советских режиссеров. После 1957 года поток киногрупп на черноморский курорт значительно увеличился, что в итоге привело к созданию здесь более 200 фильмов, включая «Бриллиантовую руку».