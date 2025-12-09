Ричмонд
Игорь Жижикин рассказал, как ему удалось похудеть на 12 килограммов

Актер рассказал, что пересмотрел свой рацион и образ жизни
Игорь Жижикин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба
Игорь Жижикин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба

Актер Игорь Жижикин заметно преобразился за последнее время. Как выяснилось, артисту удалось похудеть на 12 килограммов. Для этого он полностью пересмотрел свой рацион и образ жизни.

«Минус 12 килограммов. Перешел на правильное питание, полностью отказался от сахара, алкоголя и всего-всего-всего. Весил 106, сейчас вешу 93. Я в прекрасной физической форме, легко и замечательно себя чувствую. Хочу дойти до 89 килограммов», — приводит его слова «7 дней.ru».

Ранее актриса Эми Шумер заявила, что похудела на 22 кило, чтобы выжить.