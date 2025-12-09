Ричмонд
45-летнюю Жизель Бундхен засняли в купальнике спустя десять месяцев после родов

Модель подловили в купальнике в Майами
Жизель Бундхен / фото: соцсети
Жизель Бундхен / фото: соцсети

Супермодель Жизель Бундхен продемонстрировала фигуру в купальнике спустя десять месяцев после родов. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили знаменитость во время фотосессии в Майами. 45-летняя супермодель была запечатлена в слитном черном купальнике с белой акцентной полоской. Манекенщица позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. В одном руке она держала доску для серфинга.

5 февраля таблоид TMZ сообщил, что звезда стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.

Ранее Жизель Бундхен похвасталась фигурой после родов.