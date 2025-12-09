45-летнюю Жизель Бундхен засняли в купальнике спустя десять месяцев после родов

Папарацци подловили знаменитость во время фотосессии в Майами. 45-летняя супермодель была запечатлена в слитном черном купальнике с белой акцентной полоской. Манекенщица позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. В одном руке она держала доску для серфинга.