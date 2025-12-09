Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес снялась в сари в кристаллах и ожерелье из изумрудов

Актриса выступила в Индии на свадьбе

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сари в кристаллах и ожерелье из изумрудов.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

56-летняя знаменитость выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и предпринимателя Вамси Гадираджу. Стилист певицы опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото одного из ее нарядов. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Поп-исполнительница позировала в розовом сари, расшитым кристаллами, и трехъярусном изумрудном ожерелье. По информации журналистов, на изготовление украшения ушло более 1800 часов. Артистка также надела массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес запланировала несколько пластических операций в 2026 году.