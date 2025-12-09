Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сари в кристаллах и ожерелье из изумрудов.
56-летняя знаменитость выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и предпринимателя Вамси Гадираджу. Стилист певицы опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото одного из ее нарядов.
Поп-исполнительница позировала в розовом сари, расшитым кристаллами, и трехъярусном изумрудном ожерелье. По информации журналистов, на изготовление украшения ушло более 1800 часов. Артистка также надела массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес запланировала несколько пластических операций в 2026 году.