Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Хайди Клум снялась топлес

Супермодель Хайди Клум показала видео без бюстгальтера

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась с голой грудью. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум / фото: соцсети
Хайди Клум / фото: соцсети

52-летняя знаменитость лежала на пледе и загорала на солнце. Супермодель предстала перед камерой с распущенными волосами и без косметики.

В конце ноября звезда показала в Instagram свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.

Читатели Daily Mail не оценили завтрак телеведущей.

«Держу пари, она спит с открытым окном», «Половина ломтика хлеба, она даже целый кусок не может съесть. Выглядит отлично, но нет, спасибо», «Представьте себе ее запах изо рта», — писали интернет-пользователи.

Ранее Хайди Клум показала лицо без макияжа.