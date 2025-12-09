52-летняя Хайди Клум снялась топлес

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась с голой грудью. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость лежала на пледе и загорала на солнце. Супермодель предстала перед камерой с распущенными волосами и без косметики.
В конце ноября звезда показала в Instagram свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.
Читатели Daily Mail не оценили завтрак телеведущей.
«Держу пари, она спит с открытым окном», «Половина ломтика хлеба, она даже целый кусок не может съесть. Выглядит отлично, но нет, спасибо», «Представьте себе ее запах изо рта», — писали интернет-пользователи.
