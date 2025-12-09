Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя Кейт Уинслет в платье с декольте вышла в свет с 21-летним сыном

Актриса Кейт Уинслет в платье с декольте снялась с сыном Джо

Голливудская актриса Кейт Уинслет в платье с декольте вышла на публику с сыном Джо Андерсом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кейт Уинслет с сыном Джо
Кейт Уинслет с сыном ДжоИсточник: Legion-Media.ru

50-летняя знаменитость и ее 21-летний сын посетили премьеру фильма «Прощай, Джун», в котором актриса исполнила главную роль. Мероприятие состоялось 8 декабря в Нью-Йорке. Артистка позировала перед фотографами в черном макси-платье с декольте и туфлях на каблуках. Она также надела серьги и ожерелье. Знаменитость вышла в свет с уложенными распущенными волосами и макияжем.

Фильм стал режиссерским дебютом Уинслет. Картина рассказывает о «разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах». Действие драмы происходит в современной Англии.

Ранее Кейт Уинслет резко высказалась об Оземпике.