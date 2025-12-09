50-летняя Кейт Уинслет в платье с декольте вышла в свет с 21-летним сыном

50-летняя знаменитость и ее 21-летний сын посетили премьеру фильма «Прощай, Джун», в котором актриса исполнила главную роль. Мероприятие состоялось 8 декабря в Нью-Йорке. Артистка позировала перед фотографами в черном макси-платье с декольте и туфлях на каблуках. Она также надела серьги и ожерелье. Знаменитость вышла в свет с уложенными распущенными волосами и макияжем.