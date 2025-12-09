Дарья Мельникова показала редкое фото сына от Артура Смольянинова

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с дня рождения младшего сына. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Марку исполнилось семь лет. Актриса устроила праздник для именинника в парке развлечений.
«Готовим фото и видео отчеты вашим будущим психологам, дорогие дети», — отшутилась артистка.
У актрисы двое детей от коллеги Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): помимо Марка, она воспитывает 10-летнего первенца, которого назвали в честь отца. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Звезда неоднократно подчеркивала в соцсетях, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. Артистка просила оставить ее в покое и не просить комментировать высказывания Смольянинова.
В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня того же года призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Актриса тщательно скрывала свою третью беременность, но позже призналась, что растит дочь.
