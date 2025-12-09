Дарья Мельникова показала редкое фото сына от Артура Смольянинова

У актрисы двое детей от коллеги Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): помимо Марка, она воспитывает 10-летнего первенца, которого назвали в честь отца. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Звезда неоднократно подчеркивала в соцсетях, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. Артистка просила оставить ее в покое и не просить комментировать высказывания Смольянинова.