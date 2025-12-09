«В фильме “Письмо Деду Морозу” таких сцен было немало. Мои две-три ушли точно. Хорошо, что хоть роль осталась. Эту сцену мы снимали специально для титров! Наталия Орейро в образе Снегурочки в конце фильма, и мы все рядом с ней танцуем под легендарный хит! Снимали в Подольске на площади, за кадром тысячная массовка, несколько камер, краны, специально построенная сцена, 20-метровые экраны — эмоций уйма!» — рассказала Асмус.