Асмус показала, как танцевала с Орейро и Биланом на съемках новогоднего фильма

Актриса поделилась кадрами, которые были вырезаны из картины «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кристина Асмус в личном блоге разместила видео, которое было снято на съемочной площадке фильма «Письмо Деду Морозу». В картине актриса снималась с Наталией Орейро.

Звезда показала сцену, которая не вошла в сам фильм. В этом эпизоде она с коллегами — Екатериной Темновой и Константином Каримовым — танцевала на сцене вместе с Орейро. Звезда «Дикого ангела» исполняла свой хит Cambio Dolor. Вместе с ними на сцене зажигательно танцевал и Дима Билан, который тоже снялся в проекте.

Кристина Асмус с коллегами, Димой Биланом и Наталией Орейро на съемках фильма, фото: соцсети
Асмус призналась, что в каждом фильме есть сцены, которые в итоге вырезают для того, чтобы сократить длительность или нарастить темп. А иногда на монтаже может выясниться, что эпизод не проходит цензуру.

«В фильме “Письмо Деду Морозу” таких сцен было немало. Мои две-три ушли точно. Хорошо, что хоть роль осталась. Эту сцену мы снимали специально для титров! Наталия Орейро в образе Снегурочки в конце фильма, и мы все рядом с ней танцуем под легендарный хит! Снимали в Подольске на площади, за кадром тысячная массовка, несколько камер, краны, специально построенная сцена, 20-метровые экраны — эмоций уйма!» — рассказала Асмус.

Кристина Асмус с коллегами, Димой Биланом и Наталией Орейро на съемках фильма, фото: соцсети
Она добавила, что в самой картине в этом эпизоде вместе с ними должны были танцевать анимационные персонажи. Однако рисовать их под аргентинский хит было очень дорого.

«А почему сцену не оставили без них, и она в итоге ушла в корзину, бог кино мне не рассказал! Но! Телефон все помнит, поэтому ловите супер-эксклюзив!» — заключила актриса.

В фильме «Письмо Деду Морозу» Кристина Асмус сыграла бывшую жену адвоката Петра (Антон Филипенко). Его детские мечты неожиданно начинают сбываться благодаря детям, которые отправили в волшебную почту одно из писем, написанных им в детстве.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Благодаря этому Петр встречается с любимой актрисой Наталией Орейро, на которой он мечтал жениться. Теперь мировая звезда — его супруга, но герой этому не особо рад.

Вместе с детьми, бывшей женой и своим отцом (Иван Охлобыстин) Петру предстоит все исправить, ведь некоторые сбывшиеся детские мечты могут разрушить не только его жизнь, но и весь мир.

Фильм «Письмо Деду Морозу» — уже в российском прокате.

