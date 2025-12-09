Агата Муцениеце выписалась с новорожденной дочерью из роддома

У актрисы также есть двое детей от коллеги Павла Прилучного: помимо Мии, она воспитывает 12-летнего Тимофея. Актеры развелись в 2020 году, однако продолжают бороться за опеку над сыном и дочерью в суде. Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как их первенец переехал к отцу в 2024 году. Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами и провокациями».