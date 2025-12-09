Агата Муцениеце выписалась с новорожденной дочерью из роддома

Актриса Агата Муцениеце выписалась с дочерью из роддома. Звезда показала подписчикам, как ее встретила девятилетняя Мия. Она опубликовала домашнее фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Когда старшая дочь заказала тебе шарики», — отметила артистка.
Знаменитость родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.
У актрисы также есть двое детей от коллеги Павла Прилучного: помимо Мии, она воспитывает 12-летнего Тимофея. Актеры развелись в 2020 году, однако продолжают бороться за опеку над сыном и дочерью в суде. Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как их первенец переехал к отцу в 2024 году. Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами и провокациями».
