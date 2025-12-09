Моду на ремейки игр и фильмов объяснили «аффектом зомби»

Как считает Микиртумов, отсутствие уверенности, которое он назвал «аффектом зомби», фундаментально меняет то, как люди переживают эмоции в полностью цифровизированном мире: человек почти моментально «конвертирует» эмоцию в лайк, репост или комментарий, а сами эмоции, превращаясь знаки, обезвреживаются и становятся декоративными. Появление социальных сетей и цифровых технологий, дополняющих или замещающих реальность, повлияло на психоэмоциональное состояние человека, потому что при взаимодействиях с образами в цифровом пространстве нельзя быть уверенным в их подлинности.