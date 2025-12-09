Моду на ремейки игр и фильмов объяснили «аффектом зомби»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Доминирование ремейков и сиквелов в кинопрокате и видеоигровой индустрии можно объяснить появлением нового психоэмоционального состояния — «аффекта зомби», чувства тревоги, связанного с ненадежностью цифровых образов реальности. К такому выводу пришел заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ Иван Микиртумов. Его исследование опубликовано в научном журнале Galactica Media.
Как считает Микиртумов, отсутствие уверенности, которое он назвал «аффектом зомби», фундаментально меняет то, как люди переживают эмоции в полностью цифровизированном мире: человек почти моментально «конвертирует» эмоцию в лайк, репост или комментарий, а сами эмоции, превращаясь знаки, обезвреживаются и становятся декоративными. Появление социальных сетей и цифровых технологий, дополняющих или замещающих реальность, повлияло на психоэмоциональное состояние человека, потому что при взаимодействиях с образами в цифровом пространстве нельзя быть уверенным в их подлинности.
«“Аффект зомби” — это страх того, что “умерщвленная”, упакованная в цифру реальность поведет себя непредсказуемо. По аналогии с фильмами ужасов, где мертвецы внезапно оживают и пугают героев, цифровой образ может оказаться обманчивым при столкновении с натурой. Когда действительность ведет себя не так, как мы ожидали на основе ее цифрового образа, возникает специфическая тревога», — пишет эксперт.
Микиртумов пришел к такому выводу при изучении ситуации в сфере массовой культуры. Как отмечает эксперт, ведущие киностудии, музыкальные продюсеры и разработчики игр чаще делают ставку на сиквелы и ремейки шедевров прошлого, чем на принципиально новый медиаконтент. Аудитория подсознательно избегает нового содержания из-за высокой «цифровой тревожности» и смещает акцент на форму подачи контента. Узнавание знакомого в новой технической упаковке дает иллюзию контроля и избавляет от тревоги перед новизной, что и делает сиквелы и ремейки привлекательными для киностудий, разработчиков игр и массовой аудитории, подытожил ученый.