Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта главная мечта Сергея Бурунова

Актер Дорогов: Сергей Бурунов с детства мечтает стать летчиком
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Российский актер Сергей Бурунов с детства мечтает стать летчиком. Об этом его коллега Сергей Дорогов рассказал «Пятому каналу».

По словам Дорогова, Бурунов с ранних лет хотел подниматься в небо и не смог оставить эту мечту. Артист сообщил, что в настоящее время звезда сериала «Полицейский с Рублевки» практикует навыки пилота.

«Это мечта его детства была, которую он как бы не совсем осуществил, но летает все равно», — рассказал коллега Бурунова.

Ранее Бурунов высказался о важности получения актерского образования. Он отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.