Путин дал российское гражданство грузинскому актеру

Харютченко является режиссером Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова. Артист служил в театре с 1971 года после окончания Московского училища имени Щепкина. Известно, что в Грузии он был удостоен ордена Чести, а в России — ордена Дружбы. Кроме того, Харютченко награжден правительственной медалью РФ «В память 300-летия Санкт-Петербурга».