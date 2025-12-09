Ричмонд
Путин дал российское гражданство грузинскому актеру

Владимир Путин предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко. Соответствующий указ российского лидера появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Харютченко является режиссером Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова. Артист служил в театре с 1971 года после окончания Московского училища имени Щепкина. Известно, что в Грузии он был удостоен ордена Чести, а в России — ордена Дружбы. Кроме того, Харютченко награжден правительственной медалью РФ «В память 300-летия Санкт-Петербурга».