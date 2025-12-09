Оксана Акиньшина в личном блоге разместила редкий снимок своего возлюбленного Данилы Козловского. На фото 40-летний актер был запечатлен на сцене.
Козловский сидел на высоком стуле во время своего выступления. Акиньшина оставила публикацию без подписи.
Позже она опубликовала общее фото с Козловским и Марюсом Вайсбергом, намекнув на то, что вместе с возлюбленным снимается в новом фильме режиссера.
Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали встречаться в 2020 году. Они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».
В том же году Козловский впервые стал отцом — Ольга Зуева родила от него дочь Оду-Валентину. Однако вскоре актер расстался с возлюбленной.
У Акиньшиной трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 12-летний сын Константин и восьмилетняя дочь Эмма от второго супруга Арчила Геловани.
С кинопродюсером актриса рассталась в 2018 году. Роман с Козловским она скрывала и никак не комментировала. За пять лет отношений пара всего несколько раз появлялась на светских мероприятиях.