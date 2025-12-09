Леонардо ДиКаприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Журналисты отметили, что Леонардо ДиКаприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие». В частности, авторы статьи напоминают, что в его актерскую игру в фильме 1993 года «Жизнь этого парня» никто не мог поверить. Также уточняется, что Леонардо «обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», а на его лицо «мир не устает смотреть».