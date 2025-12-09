Ричмонд
Леонардо ДиКаприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Издание отметило, что артист «построил карьеру, которой позавидовали бы многие»
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Авторитетный журнал Time признал актера Леонардо ДиКаприо артистом года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Журналисты отметили, что Леонардо ДиКаприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие». В частности, авторы статьи напоминают, что в его актерскую игру в фильме 1993 года «Жизнь этого парня» никто не мог поверить. Также уточняется, что Леонардо «обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», а на его лицо «мир не устает смотреть».

В 2025 году ДиКаприо сыграл в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», который стал настоящим хитом среди критиков и зрителей по всему миру.