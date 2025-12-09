Певцов отказывается от съемок из-за стремления заработать денег у создателей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов отказывается от съемок в кино, поскольку среди участников проектов стало преобладать стремление «просто заработать денег». Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.
«В последнее время я не снимался в кино, потому что я уже не могу видеть эти скучные лица, которым нужно просто заработать денег — в таком контексте тратить время на кино мне жалко», — сказал Певцов.
Он отметил, что исключением стал сериал «Фулл Хаус».
«Я бы сказал, что это авторская история. Ее делал молодой режиссер Григорий Васильев. Он же — автор сценария. Редкий случай: горящий человек, которому интересно что-то создавать. Человек снимает о любви. Он любит своих героев», — подчеркнул Певцов.
Он уточнил, что проект является медицинской драмой.
«Действия разворачиваются за полярным кругом в клинике трансплантологии. Эта профессия вообще связана с экстремальными ситуациями, потому что на доставку органов к нуждающемуся есть конкретный срок, их жизнедеятельность ограничена временем. В сериале отражено много препятствий, с которыми сталкивается человек», — отметил артист.
Он добавил, что его роль в «Фулл Хаусе» отличается от привычного амплуа. «В “Фулл Хаусе” я исполняю характерную, смешную роль. Абсолютно на себя не похож, что меня очень радует», — заключил Певцов.