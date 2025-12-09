Любовь Толкалина улетела из России: «Прошу прощения за все, что будет дальше»

Актриса Любовь Толкалина улетела из России. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость призналась, что путь до Мальдив был непростым, но она рада вновь тут оказаться.
«Это сон. Полет во сне и наяву, в глазах троится, прошу прощения за все, что будет дальше...Каждый раз, когда прилетаю...в это невозможно поверить. Здравствуй, другая планета. Самая низкорасположенная страна в мире. Примерно 1200 коралловых островов», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала, что в детстве занималась плаванием и была участницей театра на воде. Благодаря своему мастерству она получила первую работу — на тренировке Толкалину заметила команда режиссера и предложила сняться в рекламном ролике. Гонорар актриса потратила на куртку и ботинки, а родителям купила камчатского краба. А в 16 лет она стала студенткой ВГИКа.
