Любовь Толкалина улетела из России: «Прошу прощения за все, что будет дальше»

Актриса Любовь Толкалина улетела из России. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость призналась, что путь до Мальдив был непростым, но она рада вновь тут оказаться.