Жена Ричарда Гира показала своего первенца, не скрывая его лица

Жена голливудского актера Ричарда Гира показала поклонникам своего первенца. Журналистка Алехандра Гир поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким фото с Альбертом в день его рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она впервые не стала скрывать лицо сына.
«С 13-летием! Добро пожаловать в подростковый возраст. Приготовься и поддержи меня», — отметила писательница.
Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») родила первенца от бизнесмена Говинда Фридланда, который был ее первым супругом.
Журналистка познакомилась с Гиром еще до развода с мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже Силва рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», возлюбленная не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью. И Гира это только обрадовало.
У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу пять лет. Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью.
Ранее 76-летний Ричард Гир вышел в свет с женой, которая младше его на 34 года.