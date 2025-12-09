Ричмонд
Жена Ричарда Гира показала своего первенца, не скрывая его лица

Жена актера Ричарда Гира опубликовала фото своего сына

Жена голливудского актера Ричарда Гира показала поклонникам своего первенца. Журналистка Алехандра Гир поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким фото с Альбертом в день его рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она впервые не стала скрывать лицо сына.

сын Алехандры Силва, жены Ричарда Гира, фото: соцсети
сын Алехандры Силва, жены Ричарда Гира, фото: соцсети

«С 13-летием! Добро пожаловать в подростковый возраст. Приготовься и поддержи меня», — отметила писательница.

Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») родила первенца от бизнесмена Говинда Фридланда, который был ее первым супругом.

Журналистка познакомилась с Гиром еще до развода с мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже Силва рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», возлюбленная не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью. И Гира это только обрадовало.

У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу пять лет. Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью.

Ранее 76-летний Ричард Гир вышел в свет с женой, которая младше его на 34 года.