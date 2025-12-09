Жена Ричарда Гира показала своего первенца, не скрывая его лица

Журналистка познакомилась с Гиром еще до развода с мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже Силва рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», возлюбленная не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью. И Гира это только обрадовало.