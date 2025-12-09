Ричмонд
Звезда «Универа» снялась в мокром мини-платье с декольте

Актриса Наталья Рудова выложила фото в мокром мини-платье с декольте

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова показала фигуру в мокром платье. Артистка опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Знаменитость была запечатлена в мокром красном облегающем мини-платье с декольте. 42-летняя актриса позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

«Кажется, море по мне скучает…» — подписала фото знаменитость.

Звезда «Универа» рассказывала, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Актриса отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Знаменитость пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Ранее Наталья Рудова пришла на Comedy Club в сияющем мини-платье.