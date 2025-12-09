Стартовали съемки приключенческого фильма «Весельчак У» посвященного обаятельному космическому пирату в исполнении Александра Петрова. В продолжении фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» снимаются также Юлия Пересильд, Никита Ефремов, Алена Михайлова и Анастасия Талызина.
По сюжету, после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы космический пират Весельчак У оказывается в ловушке на Земле XXI века. Его цель — найти легендарный космион, чтобы вернуть себе власть над галактикой. Но магический артефакт связан с судьбой мальчика Юры (Мирон Проворов) и его мамы Кати (Талызина), а за ними уже охотится безжалостный космический воин Тео (Ефремов). Весельчаку приходится проявить благородство и встать на защиту землян. Вместе они отправятся в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и будущего.
«Весельчак У стал народным любимцем. Он обаятельный плохиш с чувством юмора, который становится на сторону света, — рассказал Александр Петров. — Когда люди узнавали о продолжении, даже не спрашивали: “Как же так? Он же погиб в конце фильма “Сто лет тому вперед””. Наверное, потому что такие, как он — фартовые, всегда как-то выкручиваются и, если надо, и смерть обманут. Однозначно, Весельчак заслуживает своей вселенной, пусть он ее и завоюет!».
Режиссер, автор сценария и продюсер Александр Андрющенко отметил, что событийная линия «Сто лет тому вперед» продолжается, но теперь зритель будет смотреть на вселенную глазами Весельчака. По словам постановщика, «впервые раскроются происхождение героя, его боль и выбор, который определит судьбу всех, кто рядом».
Производством ленты занимается компания «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческий фонд развития кино и анимации, «Централ Партнершип», Плюс студия, при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины является компания «Централ Партнершип».
Фильм «Весельчак У» выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2027 года.