Александр Петров снимается в «Весельчаке У» с Пересильд и Ефремовым: первые кадры

В продолжении фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» Александр Петров вернется к роли обаятельного пирата с заразительным смехом
Александр Андрющенко, Александр Петров, Юлия Пересильд, Никита Ефремов на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Александр Андрющенко, Александр Петров, Юлия Пересильд, Никита Ефремов на съемках фильма фильма «Весельчак У»

Стартовали съемки приключенческого фильма «Весельчак У» посвященного обаятельному космическому пирату в исполнении Александра Петрова. В продолжении фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» снимаются также Юлия Пересильд, Никита Ефремов, Алена Михайлова и Анастасия Талызина.

По сюжету, после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы космический пират Весельчак У оказывается в ловушке на Земле XXI века. Его цель — найти легендарный космион, чтобы вернуть себе власть над галактикой. Но магический артефакт связан с судьбой мальчика Юры (Мирон Проворов) и его мамы Кати (Талызина), а за ними уже охотится безжалостный космический воин Тео (Ефремов). Весельчаку приходится проявить благородство и встать на защиту землян. Вместе они отправятся в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и будущего.

Александр Петров на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Александр Петров на съемках фильма фильма «Весельчак У»

«Весельчак У стал народным любимцем. Он обаятельный плохиш с чувством юмора, который становится на сторону света, — рассказал Александр Петров. — Когда люди узнавали о продолжении, даже не спрашивали: “Как же так? Он же погиб в конце фильма “Сто лет тому вперед””. Наверное, потому что такие, как он — фартовые, всегда как-то выкручиваются и, если надо, и смерть обманут. Однозначно, Весельчак заслуживает своей вселенной, пусть он ее и завоюет!».

Никита Ефремов на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Никита Ефремов на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Анастасия Талызина на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Анастасия Талызина на съемках фильма фильма «Весельчак У»

Режиссер, автор сценария и продюсер Александр Андрющенко отметил, что событийная линия «Сто лет тому вперед» продолжается, но теперь зритель будет смотреть на вселенную глазами Весельчака. По словам постановщика, «впервые раскроются происхождение героя, его боль и выбор, который определит судьбу всех, кто рядом».

Мирон Проворов на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Мирон Проворов на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Алена Михайлова на съемках фильма фильма «Весельчак У»
Алена Михайлова на съемках фильма фильма «Весельчак У»

Производством ленты занимается компания «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческий фонд развития кино и анимации, «Централ Партнершип», Плюс студия, при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины является компания «Централ Партнершип».

Фильм «Весельчак У» выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2027 года.