Фантастическая лента Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) покорила мир своим безумным визуальным стилем и идеальным балансом экшена, юмора и романтики. Фильм рассказывает историю бывшего военного, а ныне таксиста Корбена Далласа (Брюс Уиллис), которому судьба вручает ключ к спасению Земли в лице загадочной инопланетянки Лилу (Милла Йовович). Чтобы понять, как снимали фильм «Пятый элемент», нужно перенестись в 1990-е, когда смелые идеи требовали ручной работы, миниатюр и аниматроники, а не просто компьютерных эффектов. Этот масштабный проект стал возможен лишь после оглушительного успеха «Леона» и объединил под своим началом звезд Голливуда и лучших европейских художников.