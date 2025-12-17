Фантастическая лента Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) покорила мир своим безумным визуальным стилем и идеальным балансом экшена, юмора и романтики. Фильм рассказывает историю бывшего военного, а ныне таксиста Корбена Далласа (Брюс Уиллис), которому судьба вручает ключ к спасению Земли в лице загадочной инопланетянки Лилу (Милла Йовович). Чтобы понять, как снимали фильм «Пятый элемент», нужно перенестись в 1990-е, когда смелые идеи требовали ручной работы, миниатюр и аниматроники, а не просто компьютерных эффектов. Этот масштабный проект стал возможен лишь после оглушительного успеха «Леона» и объединил под своим началом звезд Голливуда и лучших европейских художников.
Особенности съемочного процесса
Создание «Пятого элемента» было грандиозным экспериментом, где каждая деталь — от дизайна летающих машин до грамматики вымышленного языка — прорабатывалась с ювелирной точностью. Процесс отличался не только размахом, но и уникальным творческим симбиозом.
Визуализация мира будущего через комиксы
Люк Бессон привлек к работе своих кумиров — французских художников комиксов Жана Жиро (Мёбиуса) и Жан-Клода Мезьера. Именно они, а не компьютеры создали облик Нью-Йорка 2263 года, космических кораблей и их подробные интерьеры. Тысячи нарисованных ими эскизов стали основой для декораций и раскадровок, что придало фильму уникальный, будто нарисованный стиль, резко контрастирующий с мрачным киберпанком.
Практические эффекты и миниатюры вместо CGI
Несмотря на масштабный бюджет, большая часть визуальных эффектов была практической. Футуристический город был построен в виде макета высотой 6 м. Летающие такси (кроме машины Далласа) добавляли на пленку с помощью классической покадровой анимации и композитинга. Сцена взрыва в концертном зале на планете Флостон, на момент выхода фильма ставшая одной из самых масштабных в кино, была снята вживую на натуре с использованием пиротехники, а не сгенерирована на компьютере.
Создание инопланетных существ
Расы пришельцев, такие как мондошаваны или мангалоры, были не компьютерными моделями, а сложными аниматронными куклами и актерами в гриме. Например, для создания питомца Зорга по кличке Пикассо использовался сложный механизм, которым управляли сразу шесть операторов. Костюмы мангалоров с аниматронными масками позже были модифицированы и использованы во время съемок картины «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза».
Динамичные съемки в летающем такси
Автомобиль Корбена Далласа был построен в натуральную величину и устанавливался на сложную гидравлическую платформу. Она могла наклоняться, вращаться и подниматься, имитируя полет. К корпусу машины крепились камеры, что позволяло снимать динамичные сцены погони с ощущением полного погружения, как если бы автомобиль и правда летал среди небоскребов.
Синтез оперы и спецэффектов в реальном времени
Сцена выступления Дивы Плавалагуны снималась в Ковент-Гардене. Чтобы добиться искренней реакции актеров на музыку, Бессон снимал их крупные планы непосредственно во время живого исполнения арии албанской певицей Инвой Мулой. Актриса Майвенн (тогда жена Бессона), изображавшая Диву, синхронизировала движения с записью, которую транслировали на площадке. Сложные костюмы и голографические эффекты добавлялись позже, но основа сцены — живая опера и реакция зала — была запечатлена в реальном времени.
Когда проходили съемки фильма «Пятый элемент»
Съемки картины стартовали в начале 1996 года и продолжались примерно пять месяцев. Они проходили преимущественно в павильонах британской киностудии, где были выстроены грандиозные декорации, включая интерьеры космического круизного лайнера и отеля «Флостон Парадайз». Натурные съемки были менее масштабными: сцены в пустыне снимали в Мавритании, некоторые эпизоды — в Исландии. Сцена в опере, как уже упоминалось выше, была снята в Ковент-Гардене в Лондоне.
Бюджет съемок фильма «Пятый элемент»
«Пятый элемент» стал самым дорогим европейским фильмом на момент своего производства. Его бюджет составил около 90 млн долларов, по другим данным — 93 млн. Огромная часть средств ушла на создание сложных декораций, миниатюр, аниматронных существ и костюмов, а также на оплату работы более 180 художников по визуальным эффектам, которые трудились над фильмом почти девять месяцев. Несмотря на скепсис студии, инвестиции окупились с лихвой: мировой прокат принес около 263 млн долларов, сделав ленту коммерчески успешной.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Производство столкнулось с рядом неожиданных проблем. Одна из самых серьезных — угроза утраты ключевого материала. Пленка со сценами выступления Дивы Плавалагуны была случайно повреждена в аэропорту, попав под погрузчик. Монтажерам пришлось буквально собирать эпизод по сохранившимся фрагментам, так как повторная съемка в Ковент-Гардене была бы невероятно дорогой. Другая проблема касалась работы с образом Миллы Йовович. Постоянное окрашивание в ярко-рыжий цвет привело к сильному повреждению и выпадению волос, из-за чего большую часть съемок актрисе пришлось носить парик.
Кто сыграл в фильме «Пятый элемент»
Люку Бессону удалось собрать не просто звездный, а практически идеальный каст.
Брюс Уиллис — Корбен Даллас. Актер получил эту роль, после того как от нее отказался Мел Гибсон, и согласился на меньший фиксированный гонорар в обмен на процент от сборов, что в итоге принесло ему больше денег.
Милла Йовович — Лилу. Была утверждена со второго раза. Это произошло после случайной встречи с Бессоном в бассейне, когда актриса была без макияжа. Позже она вышла замуж за режиссера.
Гари Олдман — Жан-Батист Эммануэль Зорг. Согласился на роль, не читая сценария, из уважения к совместной работе с Бессоном над картиной «Леон».
Крис Такер — Руби Род. Получил роль, когда от нее отказался певец Принс, и полностью переосмыслил персонажа, добавив ему невероятной энергии и эксцентричности.
Также в фильме приняли участие Майвенн Ле Беско, Иэн Холм, Люк Перри и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Пятый элемент»
Некоторые интересные факты о фильме — от специально созданного языка до пикантных подробностей личной жизни создателей — способны раскрыть «Пятый элемент» с новой стороны.
Язык, на котором говорит Лилу, — не бессмысленный набор звуков. Его с нуля придумали Люк Бессон и Милла Йовович, разработав словарь из 400 слов, грамматику и синтаксис. Для практики они даже писали друг другу письма на этом языке.
Знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье создал для фильма около 900 нарядов, смешав стили разных эпох — от готики и рококо до хиппи и гранжа. Это придало миру будущего уникальную, но узнаваемую эстетику.
На площадке между режиссером и Миллой Йовович вспыхнул роман. К концу съемок Бессон расстался со своей женой Майвенн Ле Беско, а в конце 1997 года женился на Йовович (брак продлился до 1999 года).
В фильме множество скрытых отсылок к числу пять: таймер бомбы у Зорга останавливается за пять секунд до взрыва, у Корбена в правах пять очков, шоу Руби Рода начинается в пять часов. Это дань уважения названию фильма.
Несмотря на блестящее исполнение, Гари Олдман позднее неоднократно заявлял, что терпеть не может «Пятый элемент», считая своего персонажа слишком абсурдным, и согласился на роль лишь из уважения к Бессону.
Летающая закусочная «Чикен Шэк» была полноценным механическим устройством, которое могли двигать, поднимать и опускать операторы. На его создание ушло полтора месяца, хотя в кадре закусочная появляется всего на пару минут.