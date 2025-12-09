Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус показала фигуру в топе и облегающей юбке

Актриса показала себя в откровенном наряде

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кристина Асмус / фото: соцсети
Кристина Асмус / фото: соцсети

Звезда стояла перед зеркалом в черном топе, который сочетала с длинной облегающей юбкой, остроносыми туфлями и золотыми серьгами. Актриса добавила к образу несколько колец. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. В посте знаменитость рассказала, что начала ходить на занятия в мотошколу.

«Однако. Сходила на пробное занятие в мотошколу. Вкатило. Записалась на второе», — подписала фото Асмус.

Ранее Кристина Асмус в белоснежном платье и корсете пришла на премьеру с дочкой.