Кристина Асмус показала фигуру в топе и облегающей юбке

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда стояла перед зеркалом в черном топе, который сочетала с длинной облегающей юбкой, остроносыми туфлями и золотыми серьгами. Актриса добавила к образу несколько колец. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. В посте знаменитость рассказала, что начала ходить на занятия в мотошколу.
«Однако. Сходила на пробное занятие в мотошколу. Вкатило. Записалась на второе», — подписала фото Асмус.
Ранее Кристина Асмус в белоснежном платье и корсете пришла на премьеру с дочкой.