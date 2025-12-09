Звезда «Холопа» впервые вышла на красную дорожку с дочерью

Знаменитость родила дочь 26 декабря 2019 года от бизнесмена Романа Бочарова. Она познакомилась с ним на тренинге у психолога. Артистка тогда переживала болезненный разрыв отношений с экс-возлюбленным и не была готова к новому роману, поэтому не обратила внимания на предпринимателя. Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться.