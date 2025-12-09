Ричмонд
Звезда «Холопа» впервые вышла на красную дорожку с дочерью

Актриса Ольга Дибцева появилась на публике с дочерью

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева появилась на публике со старшей дочерью. Актриса приехала с Серафимой на премьеру мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Знаменитость отметила в соцсети, что девочка впервые согласилась выйти с ней на красную дорожку.

Ольга Дибцева с дочерью / фото: соцсети
Ольга Дибцева с дочерью / фото: соцсети

«Сима впервые на красной дорожке. Раньше всегда отказывалась фоткаться (она у нас девушка очень серьезная). Но премьеру нашего любимого мультсериала “Три кота” побежала на всех парах! Обязательно сходите со своими детками», — поделилась артистка.

Знаменитость родила дочь 26 декабря 2019 года от бизнесмена Романа Бочарова. Она познакомилась с ним на тренинге у психолога. Артистка тогда переживала болезненный разрыв отношений с экс-возлюбленным и не была готова к новому роману, поэтому не обратила внимания на предпринимателя. Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться.

Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, но в сентябре 2023 года актриса объявила о расставании с супругом из-за отсутствия любви. По словам звезды, развод был тяжелым. Артистка отмечала, что проделала большую работу ради ребенка, «наступив себе на горло». Дибцева не препятствует встречам бывшего мужа с дочерью, которая нуждается в отце.

13 февраля 2024 года актриса родила дочь Василису от своего нового возлюбленного, которого зовут Евгений. Звезда подчеркивала в интервью, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает мужа в соцсетях.

Ранее звезда «Холопа» призналась, что лечила послеродовую депрессию у психиатра.