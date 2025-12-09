Певцов призвал отменить запрет вмешательства государства в творческие процессы

Ранее Певцов поделился с ТАСС мнением, что закрепление в Конституции РФ идеологии повлияло бы на все сферы человеческой жизни, в том числе на киноиндустрию, в которой бы активнее продвигались традиционные ценности. По его словам, идеология должна быть определена в Конституции РФ, ведь только когда в основном законе будет указано, что главное в жизни россиянина, многое поменяется и все, что будет связано с массовым просмотром спектаклей, фильмов, сериалов будет подчинено именно этой идеологии.