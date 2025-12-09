Тимоти Шаламе появился на публике с Кайли Дженнер на фоне слухов о расставании

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер в откровенном платье вышла на публику с актером Тимоти Шаламе после слухов о расставании. Фото опубликовано на сайте Page Six.
Знаменитости посетили премьеру фильма «Марти Великолепный», в котором актер исполнил главную роль. Мероприятие состоялось 8 декабря в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в оранжевом макси-платье с глубоким декольте и вырезами и массивном колье с крестами. Артист предпочел оранжевую рубашку, кожаный костюм в тон, черную сумку и ботинки. Он обнимал звезду реалити-шоу перед фотографами.
Несколько недель назад издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера рассказало, что актер Тимоти Шаламе якобы бросил Кайли Дженнер. По словам инсайдера, «такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней».
Ранее были раскрыты подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе после слухов о разрыве.