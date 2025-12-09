Ричмонд
Paramount вступил в борьбу с Netflix за кинокомпанию Warner Bros.

Paramount хочет перебить предложение Netflix и полностью выкупить Warner Bros.
Paramount
ParamountИсточник: Legion-Media.ru

Американский медиахолдинг Paramount Skydance заявил, что готов перебить предложение стримингового сервиса Netflix по покупке американской кинокомпании Warner Bros. (WBD), предложив 30 долларов за акцию наличными. Об этом Paramount объявила на своем официальном сайте.

Paramount предлагает приобрести WBD целиком, включая сегмент Global Networks. Полная цена составит 108,4 миллиарда долларов, что на 139 процентов выше текущей цены акции WBD в 12,54 доллара по состоянию на 10 сентября текущего года.

«Стратегически и финансово привлекательное предложение Paramount для акционеров WBD представляет собой более выгодную альтернативу сделке с Netflix, которая предлагает меньшую и неопределенную стоимость и подвергает акционеров WBD длительному процессу получения разрешений от регулирующих органов в нескольких юрисдикциях с неопределенным результатом, а также сложному и нестабильному сочетанию акций и денежных средств», — добавили в медиахолдинге.

В Paramount также сообщили, что в течение 12 недель WBD было представлено шесть предложений, но они так и не отреагировали на них должным образом. Поэтому в итоге было принято решение обратиться к акционерам WBD напрямую, чтобы они могли воспользоваться более выгодной альтернативой Netflix.