Действие фильмов «Елки» происходит зимой, но съемки большей части сцен проходили летом. Это породило немало забавных и порой нелепых ситуаций. Большинство уличных эпизодов приходилось снимать в павильонах с использованием искусственного снега, который, по словам актеров, был липким, неприятным на вкус и постоянно попадал в глаза и нос. Так, например, в Екатеринбурге для создания зимней атмосферы под ноги и на головы актеров высыпали более 450 кг измельченной белой бумаги. Чтобы избежать пожара, на площадке был введен строгий запрет на курение. К счастью, сцен со снегом было не так много: большинство эпизодов снимали в помещениях, на нефтяной платформе и даже на космической станции, где снежные сугробы не требовались.