Как снимали все части кинофраншизы «Елки»: интересные факты о съемках

«Елки» — российская новогодняя серия фильмов. Премьера первой части состоялась в 2010 году, а к концу 2025 году было снято уже 12 фильмов и спин-офф «Елки лохматые» (2014). Рассказываем об интересных фактах со съемок нашумевшей кинофраншизы
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Елки 2
Кадр из фильма «Елки 2»

На протяжении многих лет фильмы серии «Елки» остаются неизменной частью новогоднего настроения в России. Каждая новая часть — история о том, как, несмотря ни на что, людей продолжают связывать маленькие чудеса, добрые поступки и вера в лучшее. Формат киноальманаха, придуманный Тимуром Бекмамбетовым, превратился в настоящую традицию: раз в год зрители возвращаются к уже полюбившимся героям, встречают новых и снова погружаются в атмосферу приближающихся праздников.

Успех этой франшизы — в ее искренности, теплоте и узнаваемости. «Елки» объединяют разные города, судьбы и поколения, рассказывая о том, что чудо может случиться где и когда угодно.

Особенности съемочного процесса

В статье мы предлагаем заглянуть по ту сторону экрана и узнать, как же на самом деле снимали все части популярной новогодней франшизы и какие интересные истории остались за кадром.

В большинстве случаев съемки проходили летом

Кадр из фильма Елки 11
Кадр из фильма «Елки 11»

Действие фильмов «Елки» происходит зимой, но съемки большей части сцен проходили летом. Это породило немало забавных и порой нелепых ситуаций. Большинство уличных эпизодов приходилось снимать в павильонах с использованием искусственного снега, который, по словам актеров, был липким, неприятным на вкус и постоянно попадал в глаза и нос. Так, например, в Екатеринбурге для создания зимней атмосферы под ноги и на головы актеров высыпали более 450 кг измельченной белой бумаги. Чтобы избежать пожара, на площадке был введен строгий запрет на курение. К счастью, сцен со снегом было не так много: большинство эпизодов снимали в помещениях, на нефтяной платформе и даже на космической станции, где снежные сугробы не требовались. 

Финальный эпизод фильма «Елки 1914» снимали в нескольких городах

Финальный эпизод фильма «Елки 1914» снимали сразу в нескольких крупных городах: Санкт-Петербурге, Астане, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, Иркутске, Омске, Красноярске и Саратове. Интересно, что в прокате в каждом из этих городов зрителям показывали свою уникальную концовку.

Кадр из фильма Елки 1914
Кадр из фильма «Елки 1914»

Кроме того, в этой части франшизы появилась настоящая «звезда» — медведь Степан, который раньше снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник».

«Елки новые» — самая небезопасная часть франшизы

Фильм «Елки новые» стал самой опасной частью всей франшизы. На съемочной площадке буквально постоянно что-то горело или взрывалось. Особенно нелегко пришлось Дмитрию Нагиеву: ему нужно было нырять в прорубь, а для одной из сцен его и вовсе подожгли. Конечно, никто при этом не пострадал, но съемки были эмоциональными. 

Кадр из фильма Елки новые
Кадр из фильма «Елки новые»

«Елки Последние» (2018) снимали не в Перми

Несмотря на то что, по сюжету герои фильма «Елки последние» живут в Перми, съемочная группа ни дня не провела в этом городе. Конечно, для создания атмосферы использовались планы с местными улицами и зданиями, но все сцены с участием актеров снимались с использованием хромакея в павильонах и московских локациях. Лишь в рамках промотура команда и актеры смогли побывать в Перми. Встреча с местной публикой оказалась невероятно теплой.

Съемки фильма Елки последние
Съемки фильма «Елки последние»Источник: Алексей Молчановский

Чудеса из фильма работают в реальной жизни

Сюжет первого фильма «Елки» строится вокруг теории шести рукопожатий, согласно которой каждый человек так или иначе связан с другими через знакомых. В центре истории — взаимовыручка и «бумеранг добра»: добрые поступки всегда возвращаются, а чудеса случаются там, где их меньше всего ждешь.

Философия добра воплотилась и в реальной жизни. В 2018 году вышла седьмая часть франшизы, «Елки Последние», и создатели объявили, что все средства, собранные в прокате 31 декабря, будут направлены на благотворительность. Деньги передали фонду «Подсолнух», который основал режиссер и продюсер проекта Тимур Бекмамбетов. Фонд помогает детям с врожденным генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом.

Съемки в космосе

Кадр из фильма Елки 5
Кадр из фильма «Елки 5»

Любопытно, что в фильме «Елки 5» несколько эпизодов разворачиваются прямо на борту Международной космической станции. В этой кинокартине зрители следят за тем, как российские космонавты встречают Новый год в условиях невесомости. В кадре появились космонавты Андрей Борисенко и Михаил Корниенко, которые рассказали об особенностях подготовки к празднику в космосе.

Съемки этих сцен длились два дня и проходили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Для актеров и съемочной группы это стало уникальным опытом — передать атмосферу орбитальной станции и невесомости оказалось непросто, но результат впечатлил зрителей и добавил фильму особый, «космический» шарм.

Когда проходили съемки кинофраншизы «Елки»

Первая часть франшизы «Елки» вышла в 2010 году, и с тех пор было снято уже 12 фильмов и один спин-офф. Последний, двенадцатый фильм стартует в прокате 18 декабря 2025 года.

Седьмая часть — «Елки Последние» — вышла в 2018 году, после чего последовал трехлетний перерыв, в том числе из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Однако уже в 2021-м стало известно, что любимые герои возвращаются на экраны и зрители смогут вновь встретиться с ними в преддверии новогодних праздников.

Кадр из фильма Елки 12
Кадр из фильма «Елки 12»