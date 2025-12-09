На протяжении многих лет фильмы серии «Елки» остаются неизменной частью новогоднего настроения в России. Каждая новая часть — история о том, как, несмотря ни на что, людей продолжают связывать маленькие чудеса, добрые поступки и вера в лучшее. Формат киноальманаха, придуманный Тимуром Бекмамбетовым, превратился в настоящую традицию: раз в год зрители возвращаются к уже полюбившимся героям, встречают новых и снова погружаются в атмосферу приближающихся праздников.
Успех этой франшизы — в ее искренности, теплоте и узнаваемости. «Елки» объединяют разные города, судьбы и поколения, рассказывая о том, что чудо может случиться где и когда угодно.
Особенности съемочного процесса
В статье мы предлагаем заглянуть по ту сторону экрана и узнать, как же на самом деле снимали все части популярной новогодней франшизы и какие интересные истории остались за кадром.
В большинстве случаев съемки проходили летом
Действие фильмов «Елки» происходит зимой, но съемки большей части сцен проходили летом. Это породило немало забавных и порой нелепых ситуаций. Большинство уличных эпизодов приходилось снимать в павильонах с использованием искусственного снега, который, по словам актеров, был липким, неприятным на вкус и постоянно попадал в глаза и нос. Так, например, в Екатеринбурге для создания зимней атмосферы под ноги и на головы актеров высыпали более 450 кг измельченной белой бумаги. Чтобы избежать пожара, на площадке был введен строгий запрет на курение. К счастью, сцен со снегом было не так много: большинство эпизодов снимали в помещениях, на нефтяной платформе и даже на космической станции, где снежные сугробы не требовались.
Финальный эпизод фильма «Елки 1914» снимали в нескольких городах
Финальный эпизод фильма «Елки 1914» снимали сразу в нескольких крупных городах: Санкт-Петербурге, Астане, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, Иркутске, Омске, Красноярске и Саратове. Интересно, что в прокате в каждом из этих городов зрителям показывали свою уникальную концовку.
Кроме того, в этой части франшизы появилась настоящая «звезда» — медведь Степан, который раньше снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник».
«Елки новые» — самая небезопасная часть франшизы
Фильм «Елки новые» стал самой опасной частью всей франшизы. На съемочной площадке буквально постоянно что-то горело или взрывалось. Особенно нелегко пришлось Дмитрию Нагиеву: ему нужно было нырять в прорубь, а для одной из сцен его и вовсе подожгли. Конечно, никто при этом не пострадал, но съемки были эмоциональными.
«Елки Последние» (2018) снимали не в Перми
Несмотря на то что, по сюжету герои фильма «Елки последние» живут в Перми, съемочная группа ни дня не провела в этом городе. Конечно, для создания атмосферы использовались планы с местными улицами и зданиями, но все сцены с участием актеров снимались с использованием хромакея в павильонах и московских локациях. Лишь в рамках промотура команда и актеры смогли побывать в Перми. Встреча с местной публикой оказалась невероятно теплой.
Чудеса из фильма работают в реальной жизни
Сюжет первого фильма «Елки» строится вокруг теории шести рукопожатий, согласно которой каждый человек так или иначе связан с другими через знакомых. В центре истории — взаимовыручка и «бумеранг добра»: добрые поступки всегда возвращаются, а чудеса случаются там, где их меньше всего ждешь.
Философия добра воплотилась и в реальной жизни. В 2018 году вышла седьмая часть франшизы, «Елки Последние», и создатели объявили, что все средства, собранные в прокате 31 декабря, будут направлены на благотворительность. Деньги передали фонду «Подсолнух», который основал режиссер и продюсер проекта Тимур Бекмамбетов. Фонд помогает детям с врожденным генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом.
Съемки в космосе
Любопытно, что в фильме «Елки 5» несколько эпизодов разворачиваются прямо на борту Международной космической станции. В этой кинокартине зрители следят за тем, как российские космонавты встречают Новый год в условиях невесомости. В кадре появились космонавты Андрей Борисенко и Михаил Корниенко, которые рассказали об особенностях подготовки к празднику в космосе.
Съемки этих сцен длились два дня и проходили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Для актеров и съемочной группы это стало уникальным опытом — передать атмосферу орбитальной станции и невесомости оказалось непросто, но результат впечатлил зрителей и добавил фильму особый, «космический» шарм.
Когда проходили съемки кинофраншизы «Елки»
Первая часть франшизы «Елки» вышла в 2010 году, и с тех пор было снято уже 12 фильмов и один спин-офф. Последний, двенадцатый фильм стартует в прокате 18 декабря 2025 года.
Седьмая часть — «Елки Последние» — вышла в 2018 году, после чего последовал трехлетний перерыв, в том числе из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Однако уже в 2021-м стало известно, что любимые герои возвращаются на экраны и зрители смогут вновь встретиться с ними в преддверии новогодних праздников.