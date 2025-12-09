Ричмонд
Певцов: России необходимы спектакли и фильмы на тему СВО

Народный артист допустил, что лучшие картины, которые отразят то, что происходит в зоне специальной военной операции, выйдут через десять или двадцать лет
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ставить спектакли и снимать фильмы на тему специальной военной операции необходимо уже сегодня, чтобы вовлечь россиян в то, что происходит на фронте. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ Дмитрий Певцов.

«Слава Богу, уже есть спектакли на тему СВО, снимаются фильмы. Пора. Это нужно делать сейчас. Я снялся в сериале только потому, что там рассказывают о том, как работают сегодня наши специальные службы, борются с украинскими ячейками. Об этом нужно говорить, потому что, к сожалению, население не полностью вовлечено в то, что происходит на фронте», — сказал он.

Собеседник агентства допустил, что лучшие фильмы, которые отразят то, что происходит сегодня в зоне СВО, выйдут, как и в случае с Великой Отечественной войной, через десять или двадцать лет.

«И тем не менее. Это не отменяет того, что нужно говорить об актуальных событиях уже сейчас», — заключил народный артист.