Певцов: России необходимы спектакли и фильмы на тему СВО

«Слава Богу, уже есть спектакли на тему СВО, снимаются фильмы. Пора. Это нужно делать сейчас. Я снялся в сериале только потому, что там рассказывают о том, как работают сегодня наши специальные службы, борются с украинскими ячейками. Об этом нужно говорить, потому что, к сожалению, население не полностью вовлечено в то, что происходит на фронте», — сказал он.