Скарлетт Йоханссон в 2021 году во второй раз стала мамой. У актрисы и ее мужа Колина Жоста родился сын. Супруги дали ребенку необычное имя — они назвали его Космос.
Мама звезды «Мстителей» одобрила выбор имени для внука. Она даже призналась, что в детстве была влюблена в мальчика, которого тоже звали Космосом. А вот свекровь Йоханссон удивилась, узнав об имени внука.
«Спустя несколько дней свекровь сказала: “Я смогла найти имя Козимо, вот это узнаваемое имя”», — цитирует Daily Mail слова 41-летней актрисы.
Она также призналась, что устала от людей, которые постоянно удивляются, когда слышат необычное имя ее сына. Именно поэтому актриса долгое время скрывала, как зовут ее наследника.
«Мне не нужны были никакие странные лица. Это как, знаете, когда говоришь кому-то, а они в ответ: “Ох, ну это так необычно!” И когда они так себя ведут, так и хочется спросить: “Что такое? Не нравится имя?”» — заявила знаменитость.
Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть 11-летняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.
Ранее Скарлетт Йоханссон вспомнила нелепое первое свидание с будущим мужем. Актриса призналась, что сбежала с первого свидания.