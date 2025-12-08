Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Скарлетт Йоханссон объяснила, почему долго скрывала имя своего сына

Голливудская актриса призналась, что устала от людей, которые удивляются необычному имени ее ребенка
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон в 2021 году во второй раз стала мамой. У актрисы и ее мужа Колина Жоста родился сын. Супруги дали ребенку необычное имя — они назвали его Космос.

Мама звезды «Мстителей» одобрила выбор имени для внука. Она даже призналась, что в детстве была влюблена в мальчика, которого тоже звали Космосом. А вот свекровь Йоханссон удивилась, узнав об имени внука.

«Спустя несколько дней свекровь сказала: “Я смогла найти имя Козимо, вот это узнаваемое имя”», — цитирует Daily Mail слова 41-летней актрисы.

Она также призналась, что устала от людей, которые постоянно удивляются, когда слышат необычное имя ее сына. Именно поэтому актриса долгое время скрывала, как зовут ее наследника.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Скарлетт Йоханссон и Колин ЖостИсточник: Legion-Media.ru

«Мне не нужны были никакие странные лица. Это как, знаете, когда говоришь кому-то, а они в ответ: “Ох, ну это так необычно!” И когда они так себя ведут, так и хочется спросить: “Что такое? Не нравится имя?”» — заявила знаменитость.

Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть 11-летняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.

Ранее Скарлетт Йоханссон вспомнила нелепое первое свидание с будущим мужем. Актриса призналась, что сбежала с первого свидания.