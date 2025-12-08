55-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в «голом» боди

Папарацци подловили 55-летнюю Наоми Кэмпбелл, когда она направлялась на вечеринку в ночной клуб Maison Close в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное боди, жакет с меховой отделкой, джинсы-клеш цвета индиго с разрезом и кроссовки Nike Air Max Muse. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами и кольцами. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж.