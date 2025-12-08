Джессика Альба жалеет, что соглашалась на съемки в откровенных сценах

Джессика Альба жалеет, что снималась в откровенных сценах. На фестивале Red Sea Film Festival она вспомнила о работе над фильмом «Фантастическая четверка», где в одной из сцен ей пришлось частично обнажиться. По словам актрисы, ей было не по себе раздеваться перед камерой.
«Я ненавидела сцену, когда меня снова привели на мост, и мне пришлось быть там голой. На самом деле это было ужасно и очень унизительно, потому что я выросла в достаточно консервативной семье, я сама очень скромная», — высказалась Альба, заметив, что неделями корила себя за эту сцену.
А вот сцены с трюками Джессике дались куда легче. Она говорит, что стрельба и кувырки — это весело. Правда, сейчас она воздержалась бы от экстремальных съемок, чтобы ничего себе не повредить.