Коллега умершего в 45 лет Красильникова рассказал о его проблемах из-за веса

Стендап-комик Макс Пихуля предположил, на фоне чего у Дмитрия Красильникова мог произойти инсульт
Дмитрий Красильников, фото: официальная VK-группа «Стендап МАФИЯ Пермь»
Дмитрий Красильников, фото: официальная VK-группа «Стендап МАФИЯ Пермь»

Стендап-комик Макс Пихуля из Челябинска рассказал aif.ru о проблемах со здоровьем, которые могли быть у скончавшегося актера из сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Красильникова.

Красильников скончался 6 декабря на 46-м году жизни после инсульта в реанимации. Он жил в Перми, где являлся одним из ключевых организаторов юмористических и интеллектуальных мероприятий.

«Проблемы со здоровьем явно у Дмитрия были: избыточная масса, а из этого следуют давление и проблемы с сосудами… Но из-за чего конкретно произошел инсульт в тот день, не могу знать», — отметил Пихуля.

При этом Пихуля добавил, что общался с Красильниковым примерно неделю назад, и в тот момент он выглядел очень бодро и спокойно.

Ранее стендап-комик Константин Мартынов из Екатеринбурга сообщил aif.ru, что на шоу 28 ноября обсуждали с Красильниковым, что тот выглядит моложе своих лет.

Также Мартынов рассказал, что на вечере комики также обсудили между собой, в том числе с Красильниковым, шутку про комету 3I/ATLAS и «оторвавшийся тромб», которая в определенном смысле стала пророческой.

Напомним, прощание с Красильниковым состоится 9 декабря в Перми. Его тело будет кремировано.

Фильмография Красильникова насчитывает три работы: сериал «Реальные пацаны» и фильм «Реальные пацаны против зомби», где он играл Андрея, друга Вики, а также фильм «Папа напрокат».