Владимира Сулимова похоронят 12 декабря на Николо-Архангельском кладбище

«Владимир Сергеевич пришел в Театр Моссовета в 1960 году, в труппу его принимал Юрий Александрович Завадский. Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета. Светлая память артисту и педагогу», — сказано в некрологе.