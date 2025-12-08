Ричмонд
Владимира Сулимова похоронят 12 декабря на Николо-Архангельском кладбище

Прощание с народным артистом пройдет в стенах Театра Моссовета
Владимир Сулимов
Владимир СулимовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Похороны народного артиста РФ Владимира Сулимова пройдут 12 декабря на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Владимир Сергеевич будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище 12 декабря», — сказал собеседник агентства.

8 декабря утром в Telegram-канале театра появилось сообщение о том, что мастер умер в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с народным артистом пройдет 12 декабря в стенах Театра Моссовета.

«Владимир Сергеевич пришел в Театр Моссовета в 1960 году, в труппу его принимал Юрий Александрович Завадский. Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета. Светлая память артисту и педагогу», — сказано в некрологе.