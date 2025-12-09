Последний фильм Алексея Балабанова покажут в кино

В Москве пройдет специальный показ драмы «Я тоже хочу» — последнего фильма Алексея Балабанова, вышедшего в российский прокат 13 лет назад.
По сюжету музыкант, бандит, алкоголик Матвей, его престарелый отец и девушка легкого поведения Люба едут в таинственное место между Санкт-Петербургом и Угличем, где царит вечная зима, радиация зашкаливает, а посреди замерзшей реки стоит Колокольня Счастья. Она забирает людей, но не всех. А счастья хотят все герои.
Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры Александр Мосин, Юрий Матвеев, Олег Гаркуша, Виктор Горбунов и Алиса Шитикова. Также в кадре появляются сам Алексей Балабанов и его младший сын Петр.
Премьера фильма «Я тоже хочу» состоялась 6 сентября 2012 года на Венецианском кинофестивале, в секции «Горизонты», где обычно показывают экспериментальное и новаторское кино. А через три месяца, в декабре 2012 года, картина вышла в российский прокат.
Специальный показ ленты «Я тоже хочу» пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ совместно с кинокомпанией СТВ. После сеанса состоится обсуждение с кинообозревателем Кино Mail Анной Гоголь.