Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Последний фильм Алексея Балабанова покажут в кино

В рамках проекта КАРО/АРТ состоится специальный показ картины «Я тоже хочу»
Кадр из фильма «Я тоже хочу»
Кадр из фильма «Я тоже хочу»

В Москве пройдет специальный показ драмы «Я тоже хочу» — последнего фильма Алексея Балабанова, вышедшего в российский прокат 13 лет назад.

По сюжету музыкант, бандит, алкоголик Матвей, его престарелый отец и девушка легкого поведения Люба едут в таинственное место между Санкт-Петербургом и Угличем, где царит вечная зима, радиация зашкаливает, а посреди замерзшей реки стоит Колокольня Счастья. Она забирает людей, но не всех. А счастья хотят все герои.

Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры Александр Мосин, Юрий Матвеев, Олег Гаркуша, Виктор Горбунов и Алиса Шитикова. Также в кадре появляются сам Алексей Балабанов и его младший сын Петр.

Александр Мосин и Алексей Балабанов в фильме «Я тоже хочу»
Александр Мосин и Алексей Балабанов в фильме «Я тоже хочу»

Премьера фильма «Я тоже хочу» состоялась 6 сентября 2012 года на Венецианском кинофестивале, в секции «Горизонты», где обычно показывают экспериментальное и новаторское кино. А через три месяца, в декабре 2012 года, картина вышла в российский прокат.

Специальный показ ленты «Я тоже хочу» пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ совместно с кинокомпанией СТВ. После сеанса состоится обсуждение с кинообозревателем Кино Mail Анной Гоголь.