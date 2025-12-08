Сарик Андреасян уличил во лжи жертв Харви Вайнштейна

Режиссер Сарик Андреасян усомнился в честности женщин, обвинивших в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он порассуждал в шоу «50 вопросов».
Кинематографист заявил, что многие из жертв Вайнштейна построили успешные карьеры за счет движения MeToo. По его словам, в России тоже однажды появится невостребованная артистка, которая обвинит в домогательствах режиссера или продюсера ради личной выгоды.
«Многие поняли, что об этом можно сказать и на этом можно заработать. Я не совсем верю в чистые помыслы», — отметил Андреасян.
Режиссер подчеркнул, что чаще всего не присутствует на кастинге для собственных фильмов, а лишь просматривает видеозаписи, снятые его коллегами.
«Если я приглашу актрису на пробы в отель, почему у нее не возникнет вопрос, зачем она едет в отель?» — высказался Сарик. По его мнению, большинство ситуаций, после которых американские актрисы заявляли о домогательствах, происходили по обоюдному согласию.
Ранее Андреасян признался, что мечтает не работать. Он заявил, что мечтает дойти до того уровня, когда работать будет только его жена.