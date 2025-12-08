Ричмонд
Федор Бондарчук появился на публике в компании подросших внучек

Режиссер вышел в свет с сыном и внучками
Федор Бондарчук на презентации ИРИ, фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

Федор Бондарчук поддержал свою бывшую жену Светлану Бондарчук на рождественском благотворительном вечере Action. Ведущая организует его ежегодно.

Режиссер впервые за долгое время вышел в свет с сыном Сергеем Бондарчуком и внучками — 13-летней Маргаритой и 11-летней Верой. Артист вышел на сцену, чтобы поучаствовать в аукционе. На мероприятии также был нынешний муж модели — Сергей Харченко.

Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке около 25 лет. В 2016 году они расстались. В браке у них родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Федор Бондарчук с внучками на мероприятии экс-жены, фото: соцсети
Федор Бондарчук с внучками на мероприятии экс-жены, фото: соцсети

«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорила пара.

В 2015-м Бондарчук стал встречаться с Паулиной Андреевой, а спустя четыре года женился на ней. В 2021 году у звезд родился сын Иван, которого они до сих пор скрывают от публики.

В 2024-м году возникли слухи о том, что режиссер и актриса расстались. Весной 2025-го звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» подтвердила новости о разводе. Однако позже появилась информация, что звезды передумали расставаться. Пока эти новости они не комментируют.

Ранее Федор Бондарчук назвал самого страшного злодея в российском кино. 