Федор Бондарчук поддержал свою бывшую жену Светлану Бондарчук на рождественском благотворительном вечере Action. Ведущая организует его ежегодно.
Режиссер впервые за долгое время вышел в свет с сыном Сергеем Бондарчуком и внучками — 13-летней Маргаритой и 11-летней Верой. Артист вышел на сцену, чтобы поучаствовать в аукционе. На мероприятии также был нынешний муж модели — Сергей Харченко.
Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке около 25 лет. В 2016 году они расстались. В браке у них родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.
«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорила пара.
В 2015-м Бондарчук стал встречаться с Паулиной Андреевой, а спустя четыре года женился на ней. В 2021 году у звезд родился сын Иван, которого они до сих пор скрывают от публики.
В 2024-м году возникли слухи о том, что режиссер и актриса расстались. Весной 2025-го звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» подтвердила новости о разводе. Однако позже появилась информация, что звезды передумали расставаться. Пока эти новости они не комментируют.
