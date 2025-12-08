Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел в свет с отцом

Голливудский актер презентовал новый фильм «Битва за битвой» со своим участием

Леонардо ДиКаприо посетил премьеру фильма «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. Актер сыграл в картине одну из главных ролей.

Леонардо ДиКаприо с отцом и мачехой, фото: соцсети
Леонардо ДиКаприо с отцом и мачехой, фото: соцсети

На премьере, которая прошла в Лос-Анджелесе, звезду поддержали его родственники — отец Джордж ДиКаприо и мачеха Пегги Энн Фаррар. Они втроем позировали фотографам на мероприятии.

Звезда фильма «Великий Гэтсби» родился в браке художника Джорджа ДиКаприо и Ирмелин Инденбиркен. Родители актера расстались, когда ему был всего один год. Однако они договорились вместе воспитывать сына.

В 1995 году ДиКаприо-старший женился на Фаррар. Актер одобрил выбор отца и подружился с его новой женой.

В фильме «Битва за битвой» ДиКаприо сыграл Боба Фергюсона — в прошлом борца за гражданские права, в молодости состоявшего в группировке революционеров «Френч-75» вместе со своей женой Перфидией.

За бандой мятежников охотился полковник Стив Дж. Локджо, которому удалось посадить в тюрьму Перфидию. Боб же смог вместе с маленькой дочерью скрыться.

Спустя 16 лет Локджо возвращается в жизнь Боба, чтобы завершить начатое. Фергюсону не остается ничего иного, как обратиться за помощью к своим бывшим соратникам. В основу фильма «Битва за битвой» лег роман «Винляндия» Томаса Пинчона.

Ранее Леонардо ДиКаприо отметил 51-летие в компании 27-летней возлюбленной.