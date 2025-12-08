Спустя 16 лет Локджо возвращается в жизнь Боба, чтобы завершить начатое. Фергюсону не остается ничего иного, как обратиться за помощью к своим бывшим соратникам. В основу фильма «Битва за битвой» лег роман «Винляндия» Томаса Пинчона.