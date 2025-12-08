Леонардо ДиКаприо посетил премьеру фильма «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. Актер сыграл в картине одну из главных ролей.
На премьере, которая прошла в Лос-Анджелесе, звезду поддержали его родственники — отец Джордж ДиКаприо и мачеха Пегги Энн Фаррар. Они втроем позировали фотографам на мероприятии.
Звезда фильма «Великий Гэтсби» родился в браке художника Джорджа ДиКаприо и Ирмелин Инденбиркен. Родители актера расстались, когда ему был всего один год. Однако они договорились вместе воспитывать сына.
В 1995 году ДиКаприо-старший женился на Фаррар. Актер одобрил выбор отца и подружился с его новой женой.
В фильме «Битва за битвой» ДиКаприо сыграл Боба Фергюсона — в прошлом борца за гражданские права, в молодости состоявшего в группировке революционеров «Френч-75» вместе со своей женой Перфидией.
За бандой мятежников охотился полковник Стив Дж. Локджо, которому удалось посадить в тюрьму Перфидию. Боб же смог вместе с маленькой дочерью скрыться.
Спустя 16 лет Локджо возвращается в жизнь Боба, чтобы завершить начатое. Фергюсону не остается ничего иного, как обратиться за помощью к своим бывшим соратникам. В основу фильма «Битва за битвой» лег роман «Винляндия» Томаса Пинчона.
