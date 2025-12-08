Ричмонд
90-летняя Джуди Денч рассказала о резком ухудшении памяти

Актриса Денч стала забывать свои планы на завтра
Британская актриса Джуди Денч накануне 91-летия рассказала о резком ухудшении памяти. Ее новое интервью цитирует Metro.

В документальном фильме «Джуди Денч: Шекспир, моя семья и я» звезда рассказала о том, что переживает, когда теряет нить разговора.

Актриса помнит наизусть произведения Шекспира, но стала забывать планы на завтра.

«Я не могу вспомнить, что я буду делать завтра, клянусь — просто спросите их», — сказала она, указывая на своих помощников, подтвердивших слова звезды..

Кроме того, она рассказала о снижении зрения, на которое в течение многих лет влияла возрастная макулярная дегенерация. По словам артистки, она видит все как в тумане и страдает от слезоточивости. Денч печалит, что она больше не может водить машину, заниматься вышиванием и даже читать и смотреть телевизор.

Ранее

Джуди Денч встала на защиту Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.