Путин отметил самобытный талант Евгения Стеблова

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.