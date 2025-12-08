Ричмонд
Путин отметил самобытный талант Евгения Стеблова

Президент РФ пожелал актеру здоровья, вдохновения и успехов
Евгений Стеблов
Евгений СтебловИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с 80-летием, отметив его талант и богатый созидательный потенциал.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Стеблову доброго здоровья, вдохновения и успехов.

Евгений Стеблов служит в Московском театре им. Моссовета с 1969 года. Он также известен по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Не хочу быть взрослым».