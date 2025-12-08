79-летняя Шер готовится выйти замуж спустя 50 лет после развода

Шер готова пойти под венец. Спустя почти 50 лет после развода со вторым мужем певица собирается связать себя узами брака со своим бойфрендом Александром Эдвардсом в преддверии своего 80-летия, которое она отметит в мае.
«Шер плевать на их 40-летнюю разницу в возрасте, и они оба готовы посвятить себя друг другу. Она считает, что предстоящее празднование ее 80-летия — идеальное время для того, чтобы они с Александром поженились», — рассказал инсайдер изданию Mirror.
А вот что сама знаменитость ранее отвечала на критику разницы в возрасте: «Да ладно вам. Они не живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами, а мы просто отрываемся».
Певица тогда добавила, что возраст не стал проблемой для Эдвардса. По ее словам, музыкальный продюсер говорит ей: «Знаешь, ты становишься старше, но твой дух остается молодым».
Певица с восторгом рассказала об их 3-летнем романе: «Я просто люблю его. Я считаю его красивым. Он очень талантлив. Он один из самых талантливых людей, которых я когда-либо встречала».
Ранее Шер высказалась о старении словами «ненавижу это».