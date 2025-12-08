Ричмонд
79-летняя Шер готовится выйти замуж спустя 50 лет после развода

Певица собирается выйти замуж за молодого возлюбленного в день своего 80-летия
Шер и Александр Эдвардс
Шер и Александр ЭдвардсИсточник: AP

Шер готова пойти под венец. Спустя почти 50 лет после развода со вторым мужем певица собирается связать себя узами брака со своим бойфрендом Александром Эдвардсом в преддверии своего 80-летия, которое она отметит в мае.

«Шер плевать на их 40-летнюю разницу в возрасте, и они оба готовы посвятить себя друг другу. Она считает, что предстоящее празднование ее 80-летия — идеальное время для того, чтобы они с Александром поженились», — рассказал инсайдер изданию Mirror.

А вот что сама знаменитость ранее отвечала на критику разницы в возрасте: «Да ладно вам. Они не живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами, а мы просто отрываемся».

Певица тогда добавила, что возраст не стал проблемой для Эдвардса. По ее словам, музыкальный продюсер говорит ей: «Знаешь, ты становишься старше, но твой дух остается молодым».

Певица с восторгом рассказала об их 3-летнем романе: «Я просто люблю его. Я считаю его красивым. Он очень талантлив. Он один из самых талантливых людей, которых я когда-либо встречала».

Ранее Шер высказалась о старении словами «ненавижу это».