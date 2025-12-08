Сидни Суини призналась, что сожалеет о своей реакции на скандал с рекламой джинсов

Сидни Суини рассказала, что сожалеет о том, что молчала во время скандала вокруг рекламы джинсов American Eagle. Критики обвинили актрису в неуместном заигрывании с евгеникой. Звезда «Эйфории» призналась: «Я пришла к пониманию, что мое молчание по этому вопросу лишь увеличило пропасть, а не сократило ее». Она подчеркнула, что «категорически против любого проявления ненависти».
Кампания «У Сидни Суини отличные джинсы», стартовавшая летом, имела огромный успех для бренда. Джинсовая модель стала самой популярной среди людей в возрасте от 15 до 25 лет. Акции American Eagle выросли на 30%. Однако использование в промо-кампании светловолосой голубоглазой знаменитости, заявившей, что у нее «отличные джинсы» (в рекламе использовалась игра слов genes — гены и jeans — джинсы), подверглось критике за наличие подтекста и «поддержку превосходства белой расы». Некоторые пользователи социальных сетей сравнили рекламу с «нацистской пропагандой».
Бренд подвергся сильной критике, а уже к концу лета посещаемость магазинов American Eagle снизилась на 9%.
«Честно говоря, я была удивлена реакцией, — дала комментарий по этому поводу Суини. — Я сделала это, просто потому что люблю джинсы и люблю бренд. Я не разделяю взгляды, которые некоторые люди связывают с кампанией. Многие приписывают мне мотивы и ярлыки, которые просто не соответствуют действительности».
