Кейт Уинслет резко высказалась об Оземпике: «Это пугает»

Актриса Уинслет раскритиковала коллег, худеющих на лекарствах
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Кейт Уинслет резко высказалась об Оземпике и других популярных у знаменитостей препаратах для похудения. 50-летнюю звезду «Титаника» цитирует Sunday Times.

Оскароносная актриса назвала разрушительной степень распространенности этих лекарств.

«Если самооценка человека так сильно зависит от того, как он выглядит, это пугает и вызывает недоумение. Некоторые делают выбор быть собой, другие делают все возможное, чтобы не быть собой», — размышляет она.

Кроме того, намекает Уинслет, действие препаратов еще не до конца изучено.

«И знают ли они, что помещают в свой организм? Пренебрежение к своему здоровью ужасает. Сейчас это беспокоит меня больше, чем когда-либо», — призналась она.

Актриса хотела бы, чтобы больше женщин приняли естественный процесс старения вместо того, чтобы прибегать к инъекциям ботокса и филлера.

«Мне больше всего нравится, как стареют руки. Это жизнь отражается в руках. Некоторым из самых красивых женщин, которых я знаю, за 70, и что меня расстраивает, так это то, что молодые женщины не имеют ни малейшего представления о том, что такое быть красивой на самом деле», — сожалеет звезда.

Ранее Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в сопровождении сына.