Стала известна причина смерти народного артиста России Сулимова

О причинах смерти 89-летнего народного артиста России Владимира Сулимова aif.ru сообщили в театре Моссовета, где он служил.
«Владимира Сергеевича не стало после продолжительной болезни», — рассказал PR-менеджер театра Валентин Васильков.
Он уточнил, что артист продолжал работать в театре практически до последнего.
«Он играл в спектакле “Р. Р. Р.” роль Мармеладова. На открытии этого сезона Владимира Сергеевича торжественно поздравили с 65-летием службы в театре», — рассказал собеседник издания.
Также Сулимов преподавал в Высшем театральном училище (институт) имени М. С. Щепкина и снимался в кино. Он создал образы второстепенных персонажей в фильмах «Тюрьма особого назначения», «Огни большого города», «ЧС» и других.