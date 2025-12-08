Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти народного артиста России Сулимова

О причинах смерти сообщили в театре Моссовета, где он служил 65 лет
Владимир Сулимов
Владимир СулимовИсточник: Legion-Media.ru

О причинах смерти 89-летнего народного артиста России Владимира Сулимова aif.ru сообщили в театре Моссовета, где он служил.

«Владимира Сергеевича не стало после продолжительной болезни», — рассказал PR-менеджер театра Валентин Васильков.

Он уточнил, что артист продолжал работать в театре практически до последнего.

«Он играл в спектакле “Р. Р. Р.” роль Мармеладова. На открытии этого сезона Владимира Сергеевича торжественно поздравили с 65-летием службы в театре», — рассказал собеседник издания.

Также Сулимов преподавал в Высшем театральном училище (институт) имени М. С. Щепкина и снимался в кино. Он создал образы второстепенных персонажей в фильмах «Тюрьма особого назначения», «Огни большого города», «ЧС» и других.