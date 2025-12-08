Фильмы «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона стали номинантами на премию «Золотой Глобус». Полный список претендентов на главные награды за 2025 год был объявлен в понедельник, 8 декабря.
Также на награду в категории «Лучший фильм» претендуют картины «Хэмнет» с Полом Мескалем и Джесси Бакли, спортивная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом, а также «Грешники» и «Сират».
Среди комедий и мюзиклов названы «Битва за битвой», «Бугония», «Голубая луна», «Новая волна», «Марти Великолепный» и «Метод исключения». Лучшим режиссером может стать Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер или Хлоя Чжао.
За звание лучшей актрисы в драме будут бороться Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон. Лучшим актером может стать Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт или Джоэл Эдгертон.
Роуз Бирн, Аманда Сайфред, Эмма Стоун, Чейз Инфинити Кейт Хадсон и Синтия Эриво номинированы в категории «Лучшая актриса — комедия/мюзикл». Среди актеров соревноваться будут Леонардо ДиКаприо, Джордж Клуни, Итан Хоук, Тимоти Шаламе, Ли Бен-хон и Джесси Племонс.
Среди драматических сериалов в гонке участвуют «Дипломатка», «Больница Питт», «Одна из многих», «Разделение», «Медленные лошади» и «Белый лотос». В категории «Лучший музыкальный или комедийный сериал» на награду претендуют «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Киностудия».
Среди мини-сериалов номинировали нашумевшую британскую драму «Переходный возраст», триллер «Чудовище внутри меня» с Клэр Дейнс, а также сериалы «Во всем виновата она», «Черное зеркало», «Умираю, как хочу секса» и «Девушка моего сына».
Лучшим актером в теледраме может стать Гари Олдман, Марк Руффало, Адам Скотт, Ноа Уайли, Диего Луна, Стерлинг К. Браун. Среди актрис в этой категории номинированы Кэти Бейтс, Бритт Лоуэр, Хелен Миррен, Белла Рэмси, Кери Рассел и Рея Сихорн.
В категории лучший актер в телесериале (мюзикл/комедия) номинированы Адам Броуди («Никто этого не хочет»), Стив Мартин («Убийства в одном здании»), Глен Пауэлл («Чед Пауэрс»), Сэт Роген («Киностудия»), Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Среди актрис номинировали Кристен Белл («Никто этого не хочет»), Айо Эдебири («Медведь»), Селену Гомес, («Убийства в одном здании»), Дженну Ортега («Уэнздэй»), Джин Смарт («Хитрости»), Наташу Лионн («Покерфейс»).
В категории лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или телевизионном фильме будут соревноваться Джейкоб Элорди, Пол Джаматти, Стивен Грэм, Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Мэтью Риз. Среди актрис бороться за статуэтку будут Клэр Дэйнс, Рашида Джонс, Аманда Сейфрид, Сара Снук, Мишель Уильямс и Робин Райт.
83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 11 января 2026 года.