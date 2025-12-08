90-летняя Джуди Денч встала на защиту Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

Актриса Джуди Денч встала на защиту звезд, обвиненных в сексуальном насилии. Ее беседу с Radio Times цитирует Metro.
Когда 90-летняя звезда говорила о своей квакерской вере и всепрощении, корреспондент спросил ее, может ли она простить своих хороших друзей Вайнштейна и Кевина Спейси, с которых суды Великобритании и США сняли обвинения в сексуальном насилии.
«Кевин был оправдан, и я получила известие от него, мы переписывались», — сказала она.
Кроме того, продолжила Денч, она посмотрела видеозапись того, как Вайнштейн ходит с двумя палками, и пожалела его.
«Я знала Харви, и я хорошо его знала, работала с ним, и у меня не было такого опыта — к счастью для меня. Я думаю, он отбыл свой срок… Для меня это личное — [он заслуживает] прощения», — говорит артистка.
Ранее Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения.