Майли Сайрус снялась в кружевном топе и шубе на фоне помолвки

Певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в кружевном топе и шубе после новости о помолвке.
33-летняя знаменитость снялась в белом топе с кружевным лифом, который дополнила серыми кожаными брюками, темно-коричневой короткой шубой и черными туфлями на каблуках. Певица завершила образ серьгами и каффами, золотым массивным колье, кольцом и цепочкой на талию. Актриса была запечатлена с собранными волосами и макияжем на фоне автомобиля.
1 декабря звезда на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» продемонстрировала свое обручальное кольцо от возлюбленного Макса Морандо. Артист подарил певице украшение с бриллиантом огранки «кушон». Вице-президент по мерчандайзингу ювелирной компании Blue Nile Даниэла Тарантино считает, что изделие стоит $450 тысяч.
При этом представитель аукционного дома Worthy и бывший оценщик Antiques Roadshow Рейн Хирш считает, что розничная стоимость составляет где-то от $150 тысяч до $250 тысяч.
«Кольцо потрясающее, в очень современном и минималистичном стиле. Это бриллиант весом 4–5 карат огранки «кушон». В зависимости от цвета и чистоты камня, я бы оценил его в $150–250 тысяч», — поделился Хирш.