Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

39-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике

Модель Ирина Шейк опубликовала фото в купальнике
39-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике
39-летняя Ирина Шейк снялась в купальникеИсточник: www_gazeta_ru

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость позировала перед камерой в белом слитном купальнике. Супермодель стояла с распущенными волосами и без косметики на фоне тропиков и водоема.

До этого звезда выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

Ранее Ирина Шейк рассказала, какие бьюти-советы дает 8-летней дочери.