39-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость позировала перед камерой в белом слитном купальнике. Супермодель стояла с распущенными волосами и без косметики на фоне тропиков и водоема.
До этого звезда выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.
