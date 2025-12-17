Фильм «Обитель зла» (2002) Пола У. С. Андерсона навсегда изменил представление об игровых адаптациях, став эталоном футуристического хоррора. Сюжет разворачивается вокруг Элис (Милла Йовович), которая потеряла память и оказалась в эпицентре вирусной катастрофы в секретной лаборатории «Улей». Вместе с отрядом спецназа, куда входит Рэйн Окампо (Мишель Родригес), ей предстоит выжить в схватке с зомби и мутантами. В статье рассказываем, где снимали фильм «Обитель зла».
Города и места, где снимали «Обитель зла»
Мир фильма «Обитель зла» связан с реальными, зачастую историческими местами Европы. Съемки длились 11 недель и охватили несколько ключевых точек в Германии и Великобритании, каждая из которых внесла свой вклад в мрачную эстетику картины.
Дворец Линдштедт в Потсдаме (Германия)
Роскошный дворец XIX века стал загадочным особняком, где просыпается Элис. Его интерьеры, парадные залы и лестницы идеально передали атмосферу ложного благополучия. Реальная архитектура дворца с его зеркалами и длинными коридорами легла в основу сцен с потерей памяти и первой встречи Элис с командой.
Станция Bundestag Берлинского метрополитена (Германия)
Футуристические и стерильные тоннели строящейся на момент съемок станции Bundestag выступили в роли входа в «Улей» и подземной железной дороги. Бетонные лабиринты без отделки, переходы и технологические помещения без труда превратились в убедительные декорации высокотехнологичной, но бездушной лаборатории корпорации Umbrella.
Казармы Крампница и студии Berlin Adlershof (Германия)
Обширные помещения бывших военных казарм и современные студийные павильоны в Адлерсхофе стали основной площадкой для создания внутреннего пространства «Улья». Здесь были построены и сняты ключевые локации фильма: лазерный коридор «Красной Королевы», лаборатории, затопленные помещения и бесконечные коридоры, где разворачивалось основное действие.
Shepperton Studios (Великобритания)
Британская киностудия стала местом, где оживали самые сложные сцены. Здесь создавались и снимались интерьеры особняка, доводились до совершенства спецэффекты, работали над аниматроникой Лизуна и придумывали грим для зомби. Студия предоставила необходимую инфраструктуру и технические возможности для филигранной работы над деталями.
Торонто (Канада)
Основные съемки проходили в Европе, но несколько важных сцен разрушенного Раккун-Сити в финале фильма были сняты в Торонто. Канадские улицы на один день превратились в город, охваченный апокалипсисом, где Элис впервые видит масштабы катастрофы.
Интересные факты о фильме «Обитель зла»
Создание первого фильма «Обитель зла» было наполнено творческими решениями, курьезами и смелыми экспериментами. За кадром осталось множество деталей, которые раскрывают, как рождался этот культовый проект.
Режиссером картины должен был стать Джордж Ромеро. Создатель «Живых мертвецов» написал сценарий, близкий к игре (главные роли должны были играть Джилл Валентайн и Крис Редфилд), но продюсеры отвергли его как коммерчески бесперспективный, сочтя слишком мрачным и недостаточно зрелищным для блокбастера.
Милла Йовович сама напросилась на роль Элис. Будучи фанаткой игры, она заявила Полу Андерсону, что является единственной актрисой во всем Голливуде, кто может сняться в этом фильме. Многие трюки, включая сложные драки, она выполняла сама.
На роль зомби нанимали профессиональных танцоров. Чтобы движения оживших мертвецов были пластичными и не казались смешными, с массовкой работал хореограф. Каждому актеру разрешили придумать свою уникальную манеру движения.
«Красную Королеву» сыграла восьмилетняя девочка. Роль искусственного интеллекта исполнила Михаэла Дикер. Ее образ затем оцифровали и стилизовали под голограмму, но в основе анимации лежала реальная игра ребенка.
Сцена с лазерной сеткой — оммаж фильму «Куб». Эпизод, где лазерная сетка разрезает Первого, был вдохновлен сценой с металлической сетью из триллера «Куб» 1997 года. Позже подобные ловушки появились и в игре Resident Evil 4.
Собаки на съемках были настоящими. Для роли зомби-доберманов использовали реальных сторожевых псов, на которых натягивали специальную эластичную ткань с нарисованной на ней мускулатурой и кровоподтеками. Компьютерная графика применялась минимально — только для обработки области вокруг глаз.
В фильме ни разу не произносится слово «зомби». Это была сознательная стилистическая отсылка к классическому фильму Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», где этот термин также не использовался.
Рабочее название фильма было Resident Evil: Ground Zero. От него отказались после трагических событий 11 сентября 2001 года, посчитав название слишком провокационным и неуместным.