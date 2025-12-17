Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Обитель зла»: тайны подземного «Улья» и зеркальных особняков

Заглядываем в закулисье культового хоррора и рассказываем, где снимали фильм «Обитель зла»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Фильм «Обитель зла» (2002) Пола У. С. Андерсона навсегда изменил представление об игровых адаптациях, став эталоном футуристического хоррора. Сюжет разворачивается вокруг Элис (Милла Йовович), которая потеряла память и оказалась в эпицентре вирусной катастрофы в секретной лаборатории «Улей». Вместе с отрядом спецназа, куда входит Рэйн Окампо (Мишель Родригес), ей предстоит выжить в схватке с зомби и мутантами. В статье рассказываем, где снимали фильм «Обитель зла».

Города и места, где снимали «Обитель зла»

Мир фильма «Обитель зла» связан с реальными, зачастую историческими местами Европы. Съемки длились 11 недель и охватили несколько ключевых точек в Германии и Великобритании, каждая из которых внесла свой вклад в мрачную эстетику картины.

Дворец Линдштедт в Потсдаме (Германия)

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Роскошный дворец XIX века стал загадочным особняком, где просыпается Элис. Его интерьеры, парадные залы и лестницы идеально передали атмосферу ложного благополучия. Реальная архитектура дворца с его зеркалами и длинными коридорами легла в основу сцен с потерей памяти и первой встречи Элис с командой.

Станция Bundestag Берлинского метрополитена (Германия)

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Футуристические и стерильные тоннели строящейся на момент съемок станции Bundestag выступили в роли входа в «Улей» и подземной железной дороги. Бетонные лабиринты без отделки, переходы и технологические помещения без труда превратились в убедительные декорации высокотехнологичной, но бездушной лаборатории корпорации Umbrella.

Казармы Крампница и студии Berlin Adlershof (Германия)

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Обширные помещения бывших военных казарм и современные студийные павильоны в Адлерсхофе стали основной площадкой для создания внутреннего пространства «Улья». Здесь были построены и сняты ключевые локации фильма: лазерный коридор «Красной Королевы», лаборатории, затопленные помещения и бесконечные коридоры, где разворачивалось основное действие.

Shepperton Studios (Великобритания)

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Британская киностудия стала местом, где оживали самые сложные сцены. Здесь создавались и снимались интерьеры особняка, доводились до совершенства спецэффекты, работали над аниматроникой Лизуна и придумывали грим для зомби. Студия предоставила необходимую инфраструктуру и технические возможности для филигранной работы над деталями.

Торонто (Канада)

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Основные съемки проходили в Европе, но несколько важных сцен разрушенного Раккун-Сити в финале фильма были сняты в Торонто. Канадские улицы на один день превратились в город, охваченный апокалипсисом, где Элис впервые видит масштабы катастрофы.

Интересные факты о фильме «Обитель зла»

Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма «Обитель зла»

Создание первого фильма «Обитель зла» было наполнено творческими решениями, курьезами и смелыми экспериментами. За кадром осталось множество деталей, которые раскрывают, как рождался этот культовый проект.

  • Режиссером картины должен был стать Джордж Ромеро. Создатель «Живых мертвецов» написал сценарий, близкий к игре (главные роли должны были играть Джилл Валентайн и Крис Редфилд), но продюсеры отвергли его как коммерчески бесперспективный, сочтя слишком мрачным и недостаточно зрелищным для блокбастера.

  • Милла Йовович сама напросилась на роль Элис. Будучи фанаткой игры, она заявила Полу Андерсону, что является единственной актрисой во всем Голливуде, кто может сняться в этом фильме. Многие трюки, включая сложные драки, она выполняла сама.

  • На роль зомби нанимали профессиональных танцоров. Чтобы движения оживших мертвецов были пластичными и не казались смешными, с массовкой работал хореограф. Каждому актеру разрешили придумать свою уникальную манеру движения.

  • «Красную Королеву» сыграла восьмилетняя девочка. Роль искусственного интеллекта исполнила Михаэла Дикер. Ее образ затем оцифровали и стилизовали под голограмму, но в основе анимации лежала реальная игра ребенка.

  • Сцена с лазерной сеткой — оммаж фильму «Куб». Эпизод, где лазерная сетка разрезает Первого, был вдохновлен сценой с металлической сетью из триллера «Куб» 1997 года. Позже подобные ловушки появились и в игре Resident Evil 4.

  • Собаки на съемках были настоящими. Для роли зомби-доберманов использовали реальных сторожевых псов, на которых натягивали специальную эластичную ткань с нарисованной на ней мускулатурой и кровоподтеками. Компьютерная графика применялась минимально — только для обработки области вокруг глаз.

  • В фильме ни разу не произносится слово «зомби». Это была сознательная стилистическая отсылка к классическому фильму Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», где этот термин также не использовался.

  • Рабочее название фильма было Resident Evil: Ground Zero. От него отказались после трагических событий 11 сентября 2001 года, посчитав название слишком провокационным и неуместным.