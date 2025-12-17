Режиссером картины должен был стать Джордж Ромеро. Создатель «Живых мертвецов» написал сценарий, близкий к игре (главные роли должны были играть Джилл Валентайн и Крис Редфилд), но продюсеры отвергли его как коммерчески бесперспективный, сочтя слишком мрачным и недостаточно зрелищным для блокбастера.

Милла Йовович сама напросилась на роль Элис. Будучи фанаткой игры, она заявила Полу Андерсону, что является единственной актрисой во всем Голливуде, кто может сняться в этом фильме. Многие трюки, включая сложные драки, она выполняла сама.

На роль зомби нанимали профессиональных танцоров. Чтобы движения оживших мертвецов были пластичными и не казались смешными, с массовкой работал хореограф. Каждому актеру разрешили придумать свою уникальную манеру движения.

«Красную Королеву» сыграла восьмилетняя девочка. Роль искусственного интеллекта исполнила Михаэла Дикер. Ее образ затем оцифровали и стилизовали под голограмму, но в основе анимации лежала реальная игра ребенка.

Сцена с лазерной сеткой — оммаж фильму «Куб». Эпизод, где лазерная сетка разрезает Первого, был вдохновлен сценой с металлической сетью из триллера «Куб» 1997 года. Позже подобные ловушки появились и в игре Resident Evil 4.

Собаки на съемках были настоящими. Для роли зомби-доберманов использовали реальных сторожевых псов, на которых натягивали специальную эластичную ткань с нарисованной на ней мускулатурой и кровоподтеками. Компьютерная графика применялась минимально — только для обработки области вокруг глаз.

В фильме ни разу не произносится слово «зомби». Это была сознательная стилистическая отсылка к классическому фильму Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», где этот термин также не использовался.