Создателей фильма с Вдовиченковым оштрафовали на 2,5 млн руб. за кражу сценария

«Арбитражный суд Москвы запретил грузинской кинокомпании “Синетек” использовать сценарий “Антиквариат”, по которому его соавтор Русудан Глурджидзе сняла одноименный художественный фильм. Иск поступил от правообладателя сценария ООО “Вива Фильмз”. Как говорится в решении суда, в 2020 году ООО “Вива Фильмз” (Россия), ООО “Синетек” (Грузия) и ООО “Авантура” (Хорватия) договорились о совместном производстве кинокартины. Однако грузинская сторона “в нарушение условий указанного договора, самостоятельно, без участия и согласия сопродюсеров, отсняла фильм по сценарию “Антиквариат”, принадлежащему истцу” и объявила себя его единственным автором и правообладателем», — говорится в сообщении.