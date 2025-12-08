Звезда «Моей прекрасной няни» раскрыла, какой фильм пересматривает на Новый год

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Ольга Прокофьева рассказала, что во время новогодних праздников предпочитает смотреть фильмы советского производства. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что любит кино, связанное с культурой и историей страны, а также посоветовала россиянам новогоднюю сказку «Чародеи».
«Под Новый год люблю пересматривать новогоднюю сказку «Чародеи», просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто еще не смотрел», — заявила актриса, добавив, что также любит во время праздников смотреть старинные советские комедии и детективы.
Ранее звезда «Моей прекрасной няни» высказалась о ремейке сериала.